Juanma Rodríguez: "Xabi Alonso ha sido una decepción para todos"

Juanma Rodríguez, director y presentador del programa El Primer Palo en esRadio, no se ha mordido la lengua a la hora de opinar sobre el despido encubierto de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, después de siete meses en el cargo en los que ha cosechado un balance de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas en 34 partidos.

La destitución —que el club se ha encargado de endulzar afirmando que ha sido "de mutuo acuerdo" con el entrenador tolosarra— llegaba apenas 24 horas después de la derrota en final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en Yeda (3-2).

Aunque muchos esperaban que el Barça endosara una goleada al Madrid en Arabia —como ya ocurrió, por ejemplo, en la final de la Supercopa 2025 en la que los culés se impusieron por un contundente 2-5—, lo cierto es que los blancos compitieron anoche frente el conjunto de Hansi Flick. Pero eso no sirve en el Real Madrid, según advertía Juanma Rodríguez en su editorial de El Primer Palo este lunes 12 de enero, en un programa marcado, lógicamente, por el adiós de Xabi, un entrenador que es relevado por Álvaro Arbeloa, hasta ahora técnico del Castilla.

"Desde ayer por la noche vengo escuchando la milongaza de que el madridismo daba por bueno el 3-2 ante el Barça porque se temía lo peor", empezaba diciendo el periodista, que señala que "en el Madrid todos los partidos y todos los títulos son importantes". "Yo, que soy insignificante y que, por supuesto, no represento en absoluto al Real Madrid, puedo pensar que la Supercopa de España es una filfa, e incluso lo puedo decir. Pero un entrenador del Real Madrid al que el Barça acaba de ganarle una final no puede salir diciendo que al fin y al cabo la Supercopa es el título menos importante de los que tienen que jugar esta temporada", añadía.

"El Alonso que hace un rato ha dejado de ser entrenador del Real Madrid es el mismo que se salió en el filial de la Real Sociedad o que ganó una Bundesliga con el Bayer Leverkusen. Desde mayo ha estado al frente del Real Madrid un señor que se parece físicamente a Xabi Alonso como se parecen dos gotas de agua pero… ¿es él? ¿Ha sido este Xabi el entrenador que tenía a sus jugadores enchufadísimos?", ha explicado Juanma Rodríguez, que no tiene "la menor duda" de que el tolosarra triunfará en otro club. "Pero el Real Madrid", añade en este sentido, "es un lugar muy complicado, es un sitio en el que hay muchos cables, unos rojos, otros verdes, otros azules… y no todo el mundo sabe conectarlos al mismo tiempo".

"Ya dije el otro día que a Xabi se le estaba poniendo cara de Rafa Benítez y me he equivocado por ocho días", asegura el director de El Primer Palo, que agrega sin titubeos: "(Xabi Alonso) Ha sido una decepción para todos y supongo que lo ha sido para él mismo también (...) Se va sin que sepamos qué pretendía hacer realmente ni cuál era su plan secreto. Quiero creer que tenía uno pero, si lo tenía, ni a mí ni a nadie nos lo ha mostrado".

Ahora da el salto al primer equipo madridista Álvaro Arbeloa. Sobre el técnico salmantino, Juanma dice: "Si Álvaro es listo, y yo creo que lo es, verá el reguero de miguitas de pan que han ido dejando por el camino Rafa Benítez, Julen Lopetegui o Xabi Alonso… ¡para no seguirlo! No lo sigas, Álvaro, por ahí no. Stop. ¡Peligro! Sé tú mismo. Toma tus decisiones (...) Sé honesto. Y habla con los futbolistas, cuéntales qué quieres hacer, gánatelos. Convence a los jugadores, lidéralos. No impongas, seduce. Y gana, Álvaro, gana. Porque, como tú bien sabes, en el Real Madrid sólo valen las victorias y no hay dulces derrotas. Ni hay tiempo".

Por último, Juanma Rodríguez desea "lo mejor" a Xabi Alonso. "No funcionó... porque el Real Madrid no es para todos. No es un desdoro", concluyó.