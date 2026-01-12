Los 'valors' de los canteranos: cortes de mangas y Fermín mandando "a chupar"

Dos canteranos culés, Pau Cubarsí y Fermín, fueron protagonistas sobre el césped en dos acciones cargadas de polémica. Munuera Montero señaló el final del partido y el FC Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España. Acto seguido, los jugadores culés del banquillo salieron efusivos a celebrar junto al resto de compañeros que se encontraban en el terreno de juego.

Después de la piña inicial y mientras los blaugranas se quedaban en el centro del campo, Pau Cubarsí se giró y realizó un corte de mangas, que repitió hasta en tres ocasiones, hacia la grada lateral. Además, las cámaras de Movistar+ captaron a Fermín dirigiéndose a la grada: ¡Toma. A chupar, chupa, a tu casa. A tu casa!

Fiesta en Yeda

Por otro lado, a la hora de levantar el trofeo, el responsable fue Ronald Araujo, pero pronto apareció Laporta para unirse a la celebración. El presidente culé, mientras los jugadores le coreaban y animaban, levantó el título al cielo de Yeda por partida doble. Asimismo, Marc Casadó y Lamine Yamal protagonizaron un pequeño baile en el césped después de recibir la medalla y el trofeo de campeón.

Ya en las instalaciones del estadio, Lamine Yamal, Balde, Marc Casadó y Roony realizaron una coreografía de TikTok al ritmo de Param Pam Pam, una canción de Carlos Campo. Dentro del vestuario también se pudo ver a los futbolistas disfrutando de música y Casadó ejerciendo como DJ oficial. Incluso, Lamine Yamal realizó un directo en el que Szczęsny aparece fumando tranquilamente en una esquina.