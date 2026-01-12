Mbappé y el 'no pasillo' al Barça: la falta de autoridad de Xabi Alonso quedó retratada

La final de la Supercopa de España que el FC Barcelona le ganó este domingo al Real Madrid en Yeda (Arabia Saudí) también estuvo marcada por la negativa de los jugadores blancos a hacerle el pasillo de campeón a los culés, protagonizando un feo gesto que ha generado muchas críticas y que ha dado la vuelta al mundo.

El caso es que el Barça se proclamó campeón tras vencer por 3-2 al Madrid en un encuentro muy disputado. Una vez concluido el partido, y tras la entrega de medallas, fue evidente que los azulgranas sí realizaron el pasillo a los jugadores del Real Madrid en el momento en que estos recibieron sus medallas de subcampeones.

Sin embargo, al culminar el acto de premiación, y cuando tocaba devolver el gesto de cortesía, los blancos no se quedaron en el césped para formar el pasillo al campeón. Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo Xabi Alonso, hasta este mismo lunes entrenador del Madrid, sí quiso hacer el pasillo al Barça... pero Kylian Mbappé lo impidió. El delantero francés señaló a sus compañeros que se dirigieran al túnel de vestuarios, retirándose rápidamente del terreno de juego y dejando retratada la falta de autoridad por parte del que ha sido técnico madridista durante los últimos siete meses.

Imposible sostener a Alonso si el peso que tenía en el vestido era este: El DT llama a los jugadores a hacer el pasillo al Barcelona. Mbappé tenía otra idea y los jugadores siguieron a Mbappé. pic.twitter.com/Re4mjBzVHe — mauricio pedroza (@mauriciopedroza) January 12, 2026

Reacciones y versiones oficiales

La actitud de los futbolistas del Real Madrid, y en particular la de Mbappé, ha suscitado numerosas reacciones. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha calificado de sorprendente que el conjunto blanco no hiciera el pasillo e instó a la generosidad y el respeto tanto en la victoria como en la derrota, aunque matizó que podía entender que "estuvieran muy afectados por el resultado".

Desde el entorno del Real Madrid, sin embargo, se ha ofrecido otra versión de los hechos: según diversos medios, el club ha señalado que fue la Federación Española de Fútbol (RFEF) la que pidió a los jugadores que se retiraran porque estaban obstaculizando la cobertura de cámara, y que esa es la razón por la que no se efectuó el pasillo.

Polémica en redes y medios

El gesto ha sido ampliamente comentado en redes sociales y ha dividido opiniones. Algunos aficionados y analistas han calificado la acción de antideportiva o de "mal perder", mientras que otros defienden que no existe una obligación reglamentaria de realizar el pasillo tras una final, recordando que la competencia no exige este gesto de cortesía como obligatorio.

Las repercusiones no han quedado limitadas a España: medios internacionales han destacado el episodio y el papel de Mbappé como protagonista de la decisión de marcharse, lo que ha generado críticas en algunos sectores y debates sobre la deportividad de la acción.