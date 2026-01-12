Menú
Ver para creer: así pidió disculpas Simeone a Vinícius y Florentino por su "te va a echar" en la Supercopa

"Te va a echar Florentino, te va a echar. Acuérdate lo que te digo", le dijo Simeone. Varios días después le ha pedido perdón.

Sorpresa Simeone: "Quiero pedir perdón a Vinícius y a Florentino" | Atlético

Sorpresa Simeone: "Quiero pedir perdón a Vinícius Jr y a Florentino Pérez". Nadie lo esperaba, pero el técnico del Atlético de Madrid ha pedido perdón a sus dos rivales en el Real Madrid tras lo sucedido el otro día en la Supercopa de España cuando se midió verbalmente a Vinícius.

Este fue el momento:

"Antes de nada me gustaría pedir disculpas a Florentino Pérez y a Vinícius Jr por el episodio que vieron. No está bien de parte mía ponerme en ese lugar y obviamente no estuve bien. El equipo que gana es el que merece pasar, por lo tanto, nada más."

Esto sí, cuando le preguntaron por las palabras de Xabi Alonso diciendo que Simeone había sobrepasado los límites, el Cholo no quiso entrar y dijo que no tenía "nada que añadir".

Recordamos lo que pasó con Vinícius:

