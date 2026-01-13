Julio Salinas ha sido una de las caras públicas que ha denunciado la traición en Arabia de Real Madrid y Barcelona a la cruz cristiana durante la Supercopa de España. Ambos se quitaron las cruces de sus escudos para "no ofender a los valores islámicos". El Madrid se la quitó de la corona y el Barcelona del interior del escudo.

Este es el vídeo de Julio Salinas:

Los aficionados estamos hartos del fútbol negocio. A la federación y a los clubes se les ha olvidado que lo que sostiene a los equipos es su afición. Una huelga de aficionados me parecería una buenísima idea.

"Hay un detalle que quizá se os ha pasado. El otro día, en los partidos que disputaron Barça y Real Madrid, todos los estadios, las camisetas que llevaban todos los aficionados, llevaban el escudo cambiado"; comenta Salinas al inicio del vídeo.

El exjugador entre otros de Athletic, Barcelona y Atlético de Madrid, pasó después a explicar el porqué: "En el caso del Barça, no lucían la cruz de San Jorge, símbolo de la ciudad y de Cataluña, sino que en su lugar habían puesto una raya en horizontal o una raya en vertical, pero nunca la cruz. En el caso del Real Madrid, tampoco llevaba la corona, que representa la monarquía española y la tradición cristiana".

Julio piensa que todo esto es por dinero: "Y yo os pregunto, amigos: ¿La pasta vale para todo? ¿No deberían Barça y Real Madrid plantarse y decir 'hasta aquí he llegado' y no tragar absolutamente nada más? Porque yo os digo que el único beneficiado aquí es la Real Federación Española, que gana 26 millones de euros. El Barça y el Madrid ganan 7 y el Athletic, 2. Si estos partidos se jugaran a ida y vuelta como se jugaban antaño, sacarían incluso mucho más, así que espero vuestros comentarios".

Hay que recordar que esto lleva tiempo pasando. El Real Madrid, por ejemplo, ha eliminado la cruz de su escudo siempre que ha tenido algún acto, evento o complejo deportivo en el país árabe. En el Barcelona, ídem.