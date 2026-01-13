El barcelonismo teme al nuevo Madrid: "Viene otra época Mourinho"

La destitución de Xabi Alonso después de la Supercopa de España ha cogido por sorpresa al FC Barcelona, según ha confesado su director deportivo Deco. El brasileño concedió una entrevista en RAC 1 y trató diversos temas, entre ellos la noticia del cambio en el banquillo madridista y el relevo elegido. Una valoración distinta a la realizada por Toni Freixa.

"No nos centramos en lo nuestro. No pensamos en lo que pasa en otros clubes, pero la presión en el Barça y en el Madrid siempre es complicado y cuando los resultados no llegan, los entrenadores son los primeros afectados", explicó Deco al ser preguntado por la "decisión de mutuo acuerdo" para el adiós del técnico español.

A continuación, mostró su asombro por la medida tomada en los despachos del Real Madrid: "Sorprende un poco porque ha pasado poco tiempo. Ha perdido la Supercopa, pero en LaLiga está a cuatro puntos, está bien en la Champions. Prefiero no comentar desde fuera. No son temas nuestros", concluyó el director deportivo.

Respecto a los números a los que se refirió Deco, Xabi ha dirigido al Madrid en 34 partidos, entre Liga, Copa del Rey, Champions y el Mundial de Clubes en estos últimos siete meses. El balance en esos duelos es de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

El nuevo responsable

Por otro lado, también quiso mantenerse al margen y no entrar en demasiados detalles sobre el relevo de Xabi Alonso en el banquillo: "No sé si Arbeloa es buen entrenador. No lo conozco. No sé si es definitivo o no y no quiero alargarme demasiado hablando del Madrid", remató respecto al nuevo técnico blanco.

Por su parte, el abogado Toni Freixa, fue uno de los primeros en reaccionar después del comunicado en el que el Real Madrid hacía oficial el nombramiento de Álvaro Arbeloa: "Parece que viene otra época Mourinho. Estamos avisados", escribió recordando la relación que mantuvo el futbolista cuando se encontraba a las órdenes del entrenador portugués.

Mourinho dirigió al conjunto blanco durante tres campañas, debutando en agosto de 2010 y ganó tres títulos mientras estuvo en las filas Del Real Madrid: una Copa del Rey, una Supercopa de España y una Liga. Además, en 2011 recibió el trofeo a mejor entrenador del mundo. En total, dirigió 178 encuentros con 127 victorias, 28 empates y 23 derrotas.