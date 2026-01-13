El separatismo catalán ha aprovechado el nombramiento de Álvaro Arbeloa como nuevo técnico del Real Madrid para cargar contra él por haber utilizado el dorsal ‘155’ en una carrera que tuvo lugar justo después del golpe de Estado de los independentistas en Cataluña el 1 de octubre de 2017.

San Sebastián, noviembre de 2017. Apenas había pasado un mes después de que el secesionismo pusiera en jaque la soberanía del territorio nacional de España dando un golpe de Estado. Álvaro Arbeloa corría la Behobia-San Sebastián tras anunciar que utilizaría el dorsal 155, el mismo número del artículo de la Constitución aplicado para intervenir la autonomía de Cataluña.

Este es uno de los motivos por los que el independentismo ataca ahora al nuevo entrenador del Real Madrid. Y es que, el que fuera lateral derecho del club blanco, siempre ha sido muy contundente contra el Fútbol Club Barcelona y ha denunciado en más de una ocasión la relación oscura del club azulgrana con los árbitros.

Recibido el dorsal con el correré el domingo en la #BehobiaSS. 😎 pic.twitter.com/dy9HdpKEWz — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) November 9, 2017

Solo basta leer varios medios catalanes para confirmar estos ataques: "Álvaro Arbeloa, en el punto de mira por su anticatalanismo" titula el MonEsport, un diario catalán de deporte. O "Una imagen infame del nuevo entrenador del Madrid odiando a Cataluña", señala el diario El Nacional.Cat. Y no solo eso, Joan R Vallvé, periodista de TV3, ha dicho esta mañana que "Arbeloa es tan miserable que una vez retirado, en el 2017, corrió la Behobia-San Sebastián con el dorsal 155. La policía acababa de apalearnos y la Generalitat había sido intervenida".

Este es el recibimiento que ha tenido el nuevo entrenador del Real Madrid por el independentismo. Ni un día ha aguantado el separatismo catalán sin atacar al jugador de la selección que ganó un Mundial y dos Eurocopas con España.