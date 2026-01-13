Los jugadores del Real Madrid mandaron mensajes de apoyo a Xabi Alonso después de conocerse la noticia de que dejaba de ser entrenador del conjunto blanco. Todos ellos acompañaron sus escritos de imágenes junto al tolosarra, aunque todavía hay futbolistas de la plantilla que no han dicho nada sobre el asunto.

Uno de los primeros en reaccionar fue Mbappé: "Ha sido breve, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu nueva etapa", le deseó el francés.

Courtois le dio las gracias por todo y afirmó: "Ha sido un placer poder trabajar contigo y deseo que te vaya bien en el futuro, lo mereces". Siguiendo la misma idea que el belga, Huijsen le dio las gracias al míster por todo lo vivido y le deseó lo mejor para el futuro con una imagen en la que ambos se estrechan la mano.

"Míster, gracias por cada día compartido, por la confianza, el aprendizaje y los momentos vividos. Te deseo mucho éxito en el camino que viene. Que tu carrera siga creciendo. Todo lo mejor siempre", le deseó Rodrygo. "Gracias por todo. Fue un placer aprender de uno de los mejores de siempre. Todo lo mejor para tu viaje", admitió Tchouameni.

Arda Güler fue uno de los más emotivos con un post de Instagram, que también compartió desde sus historias: "Sr. Xabi Alonso, gracias por creer y confiar en mí desde el primer día. Cada conversación, cada detalle, cada exigencia me ayudó a moldear mi juego y a alcanzar un nivel superior", empezó. Estoy profundamente agradecido por todo lo que has aportado a mi trayectoria. Tu confianza en mí me ha convertido en un mejor jugador. Te deseo a ti y a tu equipo mucho éxito en lo que venga después. Tu influencia siempre permanecerá conmigo".

"Muchas gracias por todo, míster. Con tu ambición, tus ganas y tu forma de ver el fútbol, solo te esperan grandes cosas. Te deseo lo mejor", señaló Dani Ceballos compartiendo un mini carrusel con dos imágenes. "Gracias por todo, míster. Eres un gran entrenador y vas a lograr muchos éxitos. Mucha suerte", escribió Lunin. "Míster, muchas gracias por todo: los aprendizajes, la confianza desde el primer día y, sobre todo, la oportunidad que me has dado. Te deseo lo mejor siempre", afirmó Gonzalo.

Algo más breve fue el capitán, Dani Carvajal: "Gracias por todo, míster". En el mismo sentido, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras fueron concisos: "Ha sido un placer y te deseo lo mejor para el futuro", coincidieron los defensas. También se despidieron, agradeciendo su trabajo, otros futbolistas como Fede Valverde: "Míster te deseo lo mejor, a vos y a todo el cuerpo técnico que siempre ha tenido una gran actitud. Éxitos en todo lo que venga".

Más despedidas y ausencias

A ellos se sumaron Eduardo Camavinga: "Gracias Míster por tu trabajo, tu pasión y todo lo que has dado al equipo". El francés añadió que había aprendido mucho con él y que siempre le tendrá un gran respeto. "Te deseo lo mejor para lo que venga después. Respeto", finalizó. Raúl Asencio le deseó: "Gracias por todo, míster. Personas como tú se merecen lo mejor siempre". Fran García también le dio las gracias por todo y le deseó todo lo mejor a él y a todo su cuerpo técnico. Por último David Alaba se pronunció: "Míster, estaré siempre agradecido por todo el tiempo que trabajamos juntos. Mis mejores deseos".

Aunque fueron la gran mayoría quienes reaccionaron a este movimiento en el banquillo, siete siguen sin pronunciarse: Trent Alexander-Arnold, Militao, Mendy, Bellingham, Vinícius, Franco Mastantuono y Brahim. Este último se encuentra disputando la Copa de África con Marruecos.