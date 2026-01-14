Antes de triunfar en la élite: estrellas que pasaron por el Albacete y pocos recuerdan
El Carlos Belmonte ha sido, en distintas épocas, un escenario de paso para futbolistas que más tarde alcanzarían el estrellato nacional e internacional. Algunos llegaron como jóvenes promesas, otros buscando minutos o relanzar su carrera, pero todos encontraron en el Albacete Balompié un punto clave en su trayectoria antes de conquistar grandes logros.
Santi Denia (1992–1995 / 2005–2007)
Uno de los grandes símbolos de la cantera manchega. Debutó en Primera con solo 18 años en la temporada 1992/93, convirtiéndose en el jugador más joven del club en hacerlo. Tras consolidarse en la élite, fue traspasado al Atlético de Madrid y regresó años después para cerrar su carrera en el club de su vida.
Fernando Morientes (1993–1995)
Antes de ganar Champions League y convertirse en referente del Real Madrid y la selección española, Morientes debutó en Primera División con el Albacete con apenas 17 años. Su explosión en la temporada 1994/95 confirmó que el club se le quedaba pequeño y propició su traspaso récord al Real Zaragoza.
Iván Helguera (1996–1997)
Su estancia fue breve, pero decisiva. Llegó procedente del CD Manchego y en solo media temporada se convirtió en pieza clave del centro del campo. Su rendimiento llamó la atención de la AS Roma, dando el salto directo al fútbol italiano.
Emmanuel Amunike (2000–2002)
El Balón de Oro africano recaló en el Albacete con la esperanza de recuperar su mejor versión tras haber brillado en Sporting de Portugal y FC Barcelona. Compitió en Segunda División durante dos temporadas, en una etapa marcada por la expectativa y el riesgo asumido por el club.
Manuel Almunia (2001–2002)
Aunque su paso fue discreto, el Albacete fue clave para su salto a la Premier League. Sus actuaciones llamaron la atención del Arsenal, donde acabaría siendo portero titular durante varias temporadas.
Diego Costa (2008–2009)
Cedido por el Atlético de Madrid, jugó una temporada en Segunda División en la que dejó destellos de la intensidad y el carácter que lo definirían. Marcó goles importantes y fue fundamental para la permanencia del equipo.
Christian Stuani (2009–2010)
Formó una dupla ofensiva muy recordada junto a Diego Costa. Marcó 22 goles esa temporada, aprendiendo a dominar el área en el fútbol español antes de convertirse en referente goleador años después.
Keylor Navas (2010–2011)
El Albacete fue su primera experiencia en el fútbol europeo. Titular indiscutible, destacó por sus reflejos y regularidad pese al descenso del equipo. Aquella temporada fue el inicio de un camino que lo llevaría a la élite mundial.