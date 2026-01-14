Antes de triunfar en la élite: estrellas que pasaron por el Albacete y pocos recuerdan

1 / 8

Santi Denia (1992–1995 / 2005–2007)

Uno de los grandes símbolos de la cantera manchega. Debutó en Primera con solo 18 años en la temporada 1992/93, convirtiéndose en el jugador más joven del club en hacerlo. Tras consolidarse en la élite, fue traspasado al Atlético de Madrid y regresó años después para cerrar su carrera en el club de su vida.