Así fue el golazo de Griezmann que destrozó al Dépor: escuadra y toque de genio

Golazo por toda la escuadra de Antoine Griezmann para clasificar al Atlético de Madrid y meterle en los cuartos de final de la Copa del Rey. Cuando el partido parecía que podía atascarse y ya sin Julián Álvarez en el campo, el galo se sacó de la chistera un tiro de fantasía para superar al portero y vencer al Dépor.

Así fue el golazo:

"No sabía dónde pegarle y en vez de tirar fuerte he intentado colocarla", dijo Antoine después ante los medios explicando por qué tiró la falta como la tiró.

El galo lleva un año en el que casi siempre de suplente sigue dando puntos y victorias a su equipo. Anoche no fueron tres puntos sino una clasificación ante uno de los equipos más duros de Segunda. El Atlético sigue en la Copa gracias al francés.