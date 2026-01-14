Atético, Real y Athletic se meten en cuartos de la Copa del Rey tras sudar sangre ante Deportivo, Osasuna y Cultural

Una genialidad de Griezmann mete al Atlético en cuartos de final

Un golazo del francés Antoine Griezmann en el minuto 61 dio al Atlético de Madrid la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey tras imponerse, sin brillo, al Deportivo, que soñó con la prórroga con un cabezazo del italiano Samuele Mulattieri en el minuto 79. Pese a tener enfrente a un rival de inferior categoría, al Atlético le costó dominar el juego.

El duelo de Riazor evidenció el problema del equipo rojiblanco lejos del Metropolitano. A los de Simeone les faltó creatividad en la línea de ataque. Con Baena desdibujado, la apuesta por Marcos Llorente y Johnny Cardoso en la medular resultó un desastre. El Atlético echó de menos la mejor versión de Julián Álvarez. A cinco meses del inicio del Mundial, el argentino sigue sin reencontrarse con el gol y eso es un problema para su equipo.

Solo apareció en el arranque del duelo con un remate de cabeza y en el último suspiro del primer acto con una picada que sacó Parreño. El Dépor, espoleado por su afición, no se arrugó en ningún momento. Pese a que Antonio Hidalgo dejó en el banquillo a su futbolista más desequilibrante, el extremo Yeremay Hernández, el equipo coruñés aprovechó la visita del Atlético para ofrecer una muestra de su potencial.

Supo sufrir cuando el rival apretó, pero también mostró ambición para lanzarse al ataque, especialmente cuando Mario Soriano entró en escena. El exfutbolista rojiblanco es la brújula deportivista. El partido nació con un ritmo frenético.

El lateral italiano Matteo Ruggeri fue el primero en amenazar con un disparo que se estrelló en el poste. El Dépor superó ese primer susto con trabajo y un cabezazo muy centrado del neerlandés Zakaria Eddahchouri, antes de que, al filo del descanso, el Atlético rozase el 0-1 con la picada de Julián y un potente disparo de Griezmann que salvaron entre Parreño y el larguero. El Dépor salió con una marcha más en el segundo tiempo y no tardó en asustar al Atlético con otro remate de Zakaria que, después de rebotar en Hancko, obligó a Musso a lucirse.

Simeone no parecía contento con el rendimiento de los suyos e hizo un triple cambio. Almada, Barrios y Sorloth sustituyeron a Molina, Baena y Julián Álvarez. Hidalgo también refrescó su once con Luismi Cruz y el italiano Mulattieri. Riazor soñaba con revivir una noche como las del ‘SuperDepor’.

Pero una falta del belga Noubi sobre Johnny Cardoso al borde del área estropeó la fiesta blanquiazul. El francés Griezmann, como había hecho en la última visita del Atlético al estadio coruñés en 2017, mostró su calidad con un sutil toque. El balón acabó en la escuadra ante la mirada de un impotente Parreño.

El 0-1 era demasiado inquietante para el Atlético, que tiró de oficio para evitar otro golpe apenas unos días después de caer ante el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa. El Dépor se recompuso y en un cabezazo de Mulattieri (min.79) tuvo su oportunidad para mandar el partido a la prórroga, antes de que Simeone reforzase su defensa con la entrada del central uruguayo Giménez.

Ficha técnica:

Deportivo, 0: Germán; Altimira, Noubi, Dani Barcia, Quagliata; José Ángel, Patiño (Bil, min.83); Mella (Luismi Cruz, min.57), Mario Soriano (Yeremay, min.66), Cristian Herrera (Mulattieri, min.57) y Zakaria (Noé, min.66).

Atlético de Madrid, 1: Musso, Molina (Almada, min.58), Pubill, Hancko, Ruggeri: Guiliano (Giménez, min.83), Johnny, Marcos Llorente, Baena (Barrios, min.58); Griezmann y Julián Alvarez (Sorloth, min.58). Gol: 0-1 Griezmann, min.61 Árbitro: Ricardo De Burgos (Comité vasco).

El Athletic sabe sufrir para apear a una Cultural que nunca se dio por vencida

El Athletic tuvo que saber sufrir y sobreponerse a la temprana expulsión de Paredes para sacar brillo a sus individualidades, sobre todo de Nico Williams, protagonista de dos penas máximas sobre el internacional que acabaron valiendo el premio de una clasificación en la prórroga ante una Cultural que miró a los ojos durante todo el encuentro a los bilbaínos que siguen siendo sus verdugos en todos los choques coperos.

Ya desde el primer momento se vio a una Cultural ambiciosa, sin complejos ante un Athletic demasiado impreciso y contemplativo, dejando la iniciativa a los locales que se acercaban con peligro sobre el área del debutante en Copa Álex Padilla.

No tardaron los locales en hacer valer su buen arranque en un contragolpe con pase atrás de Víctor García que encontró al compañero de posición e improvisado extremo, Iván Calero, que no perdonó con un remate ajustado al palo.

Tardó en reaccionar el equipo bilbaíno que lo hizo aprovechando una mala salida de balón de la Cultural para hacerse Guruzeta con un balón y revolverse sin dar tiempo al defensa para engatillar el 1-1 que solo le duró unos segundos al equipo vasco que en una nueva salida a la contra con Manu Justo sirviendo a Calero, el madrileño ponía por delante a su equipo tras revisión del videoarbitraje.

El golpe fue contestado de nuevo por los "Leones" con el mismo protagonista y en una acción muy similar después de que ya la intensidad de su equipo fuera otra buscando recuperar cerca del área de Bañuz.

Sin embargo, fue de nuevo la Cultural la que golpeó en una acción de saque de esquina cuyo remate de espuela de Sobrino fue a la mano de Vivián para transformar el manchego la pena máxima y poner de nuevo por delante a su equipo.

Pero en una primera parte eléctrica faltaba todavía otra guinda con un remate de cabeza de Nico Williams a la que respondía Bañuz con una gran intervención, pero el rechazo lo recuperaba el internacional al que atropellaba Víctor García señalando Alejandro Hernández la segunda pena máxima transformada por Sancet para el empate al descanso.

La segunda parte mostró una imagen mucho más ralentizada y con precauaciones por parte de ambos equipos sin llegar con peligro a ninguna de las dos áreas, aunque quedó rota con la expulsión, por roja directa, del central Paredes al protestar una falta sobre Manu Justo.

A partir de ese instante la Cultural tomó la iniciativa con el balón en exclusividad, cerrando bien su defensa con la entrada de Yuri, sin que se notara la superioridad numérica de los leoneses que buscaron con la entrada de la magia brasileña de Lucas Ribeiro el factor desequilibrante.

El Athletic se parapetó perfectamente cerrando todos los espacios a un equipo local. sin demasiadas fuerzas ni ideas, para minimizar daños, buscando en alguna contra o acción individual de Nico Williams lograr premio.

En la prórroga con los dos equipos muy cansados llegaba la acción para la polémica con el tanto de Yayo, después de varios disparos y aunque inicialmente el tanto del asturiano era dado por válido, posteriormente se anuló por fuera de juego posicional de Manu Justo.

Sin tiempo para digerir esa acción llegaba una colada de Unai Gómez cuyo recorte acabó en un disparo al palo y, otra vez Nico Williams se hacía con el balón y el pisotón de Yayo, protagonista de la acción instantes antes, se convertía en una nueva pena máxima transformada por el iniciador de la jugada, Unai Gómez que ajustó su lanzamiento aunque adivinara la dirección Bañuz.

A partir de este instante en el que el equipo de Valverde se colocaba, por vez primera, por delante en el marcador, supo gestionar la frustración local y, con oficio, cerrar todos los caminos hacia su portería y sin pasar demasiados apuros ante el acoso insistente leonés que se quedó sin premio.

Ficha técnica:

Cultural Leonesa, 3: Bañuz; Víctor García, Fornos, Barzic, Hinojo (Tomás Ribeiro, M. 105); Maestre, Diallo (Ojeda, M. 64); Iván Calero (Chacón, M. 77), Bicho (Yayo, M. 46), Sobrino (Lucas Ribeiro, M. 64) y Manu Justo (Collado, M. 99).

Athletic Club, 4: Padilla; Gorosabel (Areso, M. 66), Vivian, Paredes, Lekue (Adama, M. 104); Ruíz de Galarreta (Yuri, M. 58), Jaureguizar, Sancet (Unai Gómez, M. 66); Nico Williams, Iñaqui Williams (Roberto Navarro, M83) y Guruzeta (Izeta, M. 83).

Árbitro: Alejandro Hernández (comité canario). Amonestó a Diallo (M. 63), Ojeda (M. 93) por la Cultural; expulsó a Paredes (M. 55) por roja directa y mostró tarjeta amarilla a Sancet (M. 62), Yuri (M. 93), Izeta (M. 94) por el Athletic.

Goles: 1-0, Iván Calero (M. 16); 1-1, Guruzeta (M.26); 2-1, Iván Calero (M. 27); 2-2, Guruzeta (M. 37); 3-2, Sobrino (p) (M. 40); 3-3, Sancet (p) (M. 47); 3-4, Unai Gómez (p) (M. 102)

Incidencias: Encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio Reino de León ante 11.004 espectadores. En los prolegómenos del encuentro realizó el saque de honor el jugador culturalista de los años 70 Javier Larrauri.

Los penaltis dan el pase a la Real ante un Osasuna que desperdició dos goles de ventaja

Osasuna mantiene su mala racha en la Copa del Rey ante la Real Sociedad y, tras colocarse con dos goles de ventaja, sucumbió con los goles de Beñat Turrientes e Igor Zubeldia que forzaron una prórroga sin cambios y una tanda de penaltis que se llevaron los guipuzcoanos (2-2/4-3).

El marcador ya se movió a los tres minutos de juego cuando un centro mal despejado por la zaga realista lo aprovechó Moncayola para batir de un fantástico chut a Unai Marrero, sustituto en Copa del titular Álex Remiro, que poco pudo hacer ante la colocación y velocidad del disparo del centrocampista navarro.

La Real se descompuso con el tempranero gol adverso y fue asediada por un conjunto pamplonés que tuvo el segundo tanto nuevamente en las botas de Moncayola instantes después, aunque aquí Marrero estuvo muy fino en su despeje para paliar daños.

Las cosas se pondrían todavía más de cara para un Osasuna con mucha energía tras las rotaciones en su once titular y que encontró un premio inesperado en un saque de esquina que, en su intento de despejar, Mikel Oyarzabal convirtió para su infortunio en un gol en propia portería.

Remontada épica o apeado de un Copa que ganó en 2020 eran las opciones para los locales y a ello se afanaron en un segundo tiempo en el que los navarros se dedicaron a contener y defender la renta que mermó a 20 minutos del final con el golazo desde fuera del área de Beñat Turrientes.

Los donostiarras, sin ningún complejo, se la jugaron el todo por el todo en los instantes finales y en el tiempo de descuento llegó el gol de Zubeldia para equilibrar el marcador y llevar la eliminatoria a la prórroga.

La prolongación fue generosa con un Osasuna que se libró en el penalti fallado por Oyarzabal y otras dos grandes intervenciones de Aitor Fernańdez para evitar el tercero y jugárselo todo en la suerte de las penas máximas.

Ahí estuvo más fina una Real que convirtió cuatro de los cinco lanzamientos sólo erró Zakharyan, mientras que Osasuna falló los de Moncayola y Catena para sucumbir en un partido heroíco por parte de ambos equipos.

Ficha técnica:

Real Sociedad, 2: Marrero; Aranburu (Odriozola, min. 73), Zubeldia, Caleta-Car (Òskarsson, min. 89) (Jon Martín, min 91), Sergio Gómez; Barrenetxea (Zakharyan, min. 53), Gorrotxategi (Turrientes, min. 53), Soler, Kubo; Sucic (Guedes, min. 73) y Oyarzabal.

Osasuna, 2: Aitor Fernández; Cruz (Catena, min. 82), Herrando, Boyomo, Arguibide (Rosier, min. 62); Barja (Javi Galán, min. 62), Moncayola, Muñoz (Torró, min .82), Bretones; Moi Gómez (Rubén García, min. 71), Raúl García (Budimir, min. 98).

Árbitro: César Soto Grado (Comité La Rioja). Amonestó a Take Kubo, Moncayola, Herrando, Raúl García, Budimir y Bretones.

Goles; 0-1, min. 3: Moncayola. 0-2, min. 16: Oyarzabal (p.p.). 1-2, min. 74: Turrientes. 2-2, min 90+2: Zubeldia.

Tanda de penaltis (4-3): Real Sociedad: marcan Oyarzabal, Guedes, Soler, Sergio Gómez y falla Zakharyan. Osasuna: marcan Budimir, Torró, Galán y fallan Moncayola y Catena.