El futuro de Xabi Alonso: interés en Inglaterra y la imposibilidad de entrenar en España

Xabi Alonso abandonó el banquillo del Real Madrid después del mutuo acuerdo al que llegó con el equipo madridista. Durante lo que resta de temporada, el tolosarra no podrá ponerse al frente de ningún equipo español por el reglamento de la Federación Española de Fútbol, pero sí podrá dirigir a otros clubes extranjeros.

El que fuera entrenador del Bayer Leverkusen entre 2022 y 2025 consiguiendo una Bundesliga, una Supercopa de Alemania y una Copa de Alemania ya tiene algunos pretendientes. Liverpool o Manchester City son algunos de los equipos que abrirían las puertas al técnico, según informa AS.

Todos ellos tienen entrenador en la actualidad, pero con serias dudas en sus banquillos. En el caso del City, el futuro de Guardiola es incierto y no sería inesperado que, de marcharse, Xabi Alonso cogiese su relevo. En el Liverpool, Arne Slot tiene contrato hasta 2027, pero está siendo cuestionado por sus resultados y del técnico español se guardan buenos recuerdos de su etapa como jugador en los Reds.

Por qué tiene clubes restringidos en España

El reglamento de la RFEF no deja lugar a dudas. Un entrenador destituido no puede dirigir en una misma temporada a otro equipo en España. Sea de mayor o menor categoría. Así lo establece el artículo 162: "Si se resolviese el vínculo contractual entre un club y un entrenador, segundo entrenador, entrenador de porteros o preparador físico sea cual fuere la causa, estos últimos no podrán actuar en otro en el transcurso de la misma temporada, con ninguna otra clase de licencia, ya sea en calidad de profesional, como en la de no profesional".

En cambio, por lo establecido unas líneas después, sí podría hacerse cargo de un equipo de fútbol juvenil si fuese en una categoría claramente de base: "Se exceptúa la posibilidad de entrenar en las categorías juvenil e inferiores de cualquier club, siempre que el nuevo club no se encuentre en la misma categoría y grupo que el anterior". En lo que respecta a la situación de Guillermo Almada, a comienzos de temporada en el Valladolid y ahora en el Oviedo es distinta, ya que se trata de un traspaso entre distintas categorías del fútbol.