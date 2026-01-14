Los hombres de Álvaro Arbeloa para esta nueva etapa en el Real Madrid

Álvaro Arbeloa dio su primera rueda de prensa como entrenador del Real Madrid en la previa a la eliminatoria de octavos de la Copa del Rey frente al Albacete. Al ser preguntado si se trataba de una apuesta de futuro o un técnico interino, el salmantino aseguró que estará en el club "hasta que el Real Madrid quiera que esté", sin desvelar nada de su nuevo contrato.

En cambio, lo que sí se conoce son los hombres que le acompañarán en esta aventura en el primer equipo formando parte del staff. Su mano derecha será Julián Carmona, amigo personal del técnico que llegó en 2021 a la cantera del Real Madrid y ha acompañado a Arbeloa en los distintos equipos hasta el primero.

Refuerzos en distintas parcelas

Al nuevo entrenador del Real Madrid se unirá también Ricardo da Silva, quien estaba encargado de la preparación física en el filial, pero ahora será asistente. Otro de los asistentes será Kevin Cardeiro, encargado del análisis de los rivales y del propio equipo. Junto a él, el analista Francis Sánchez, con pasado rojiblanco.

Pintus será el preparador físico y se convertirá en una pieza importante para Álvaro Arbeloa. El italiano ha incorporado también a su segundo, Sébastien Devillaz. El puesto de entrenador de porteros seguirá en manos de Luis Llopis, que cuenta con contrato propio con el club, independientemente del cuerpo técnico. En el cuerpo médico, Niko Mihic y Felipe Segura serán quienes cojan las riendas.

En esta nueva etapa en el primer equipo blanco, el técnico prescindirá de Diego López. El preparador de porteros se incorporó a la plantilla del filial el verano pasado, pero no ascenderá y seguirá en el Real Madrid Castilla. Con estos nombres, Arbeloa pondrá en marcha su estrategia para dirigir al Real Madrid lo que estipule el contrato firmado en las oficinas blancas con los altos directivos.