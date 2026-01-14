Desastre sin paliativos del Real Madrid en el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador. Tres días después de perder la Supercopa de España frente al FC Barcelona en Arabia Saudí, los blancos también han dicho adiós a la Copa del Rey, en los octavos de final, al caer frente al Albacete (3-2). Otro partido horrible del conjunto madridista, que está destrozado físicamente, apenas ofrece peligro en ataque —salvo en alguna acción aislada—, no da un pase a derechas y, como viene siendo habitual en los últimos encuentros, es una auténtica calamidad en defensa.

Todo mal esta noche en el Carlos Belmonte, donde el Madrid también ha hincado la rodilla para terminar de hundirse en 72 horas para el olvido. Primero fue la derrota de los culés, un día después el despido encubierto de Xabi Alonso —aunque el club hablara de "decisión de mutuo acuerdo"— y ahora el batacazo histórico en Albacete, que recuerda a episodios como el Alcorconazo, el ridículo en Alcoy o en el Salto del Caballo.

El partido del sábado ante el Levante en el Santiago Bernabéu —en el estreno de Arbeloa en Liga, el día en el que el técnico salmantino cumplirá precisamente 43 años— va a ser un auténtico juicio a la plantilla, pero también al palco.