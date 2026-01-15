Carvajal, tras el ridículo del Real Madrid en Copa: "Hemos tocado fondo estrepitosamente"

Si el debut de Arbeloa fue un descalabro, las palabras de Dani Carvajal en la zona mixta del Carlos Belmonte fueron el acta de defunción de un equipo que parece haber perdido el rumbo. El de Leganés, visiblemente afectado, no buscó excusas baratas ni se escondió en los tópicos habituales. Su diagnóstico fue tan crudo como la realidad que vive el madridismo: "Hoy hemos tocado fondo".

La eliminación ante el Albacete, equipo de Segunda División, llega apenas 72 horas después de la bofetada recibida en la Supercopa ante el FC Barcelona y la posterior destitución del anterior entrenador Xabi Alonso. Para el capitán, la situación es insostenible y exige una catarsis inmediata en el vestuario: "Si supiese qué pasa, ya lo hubiese corregido. No hay que ser muy inteligente para saberlo: nos ha eliminado un equipo de Segunda. A partir de mañana, toca hacer autocrítica individual y colectiva".

Carvajal fue especialmente duro consigo mismo y con sus compañeros, admitiendo que el rendimiento actual es una falta de respeto al escudo: "Yo el primero, no estamos a la altura de las expectativas de este club, prometemos dejarnos la vida para que la situación se revierta". También quiso aprovechar para pedir perdón a una afición que ve cómo la temporada se desmorona en pleno mes de enero.

A pesar del desastre, el capitán blanco intentó lanzar un mensaje de esperanza, asegurando que aún están "a tiempo de remontar la temporada" con la Liga y la Champions en el horizonte. Sin embargo, en el entorno del club la sensación es muy distinta. Tras el "efecto Arbeloa" fallido y la confesión de Carvajal, el Real Madrid entra en una crisis de identidad de difícil solución. El equipo ha tocado fondo, sí, pero el problema es que el suelo parece estar cada vez más abajo.