Por desgracia para el Real Madrid caer ante un equipo de menor categoría en la Copa del Rey y en las primeras rondas, no es tan sorprendente. Le ha pasado en varias ocasiones, cinco sobre el campo y una en los despachos. Repasamos todas ellas. Del Toledazo al Albacetazo: así han sido los 6 fiascos madridistas en Copa.

Toledo, contigo empezó todo en 2001

Fue el inicio de una Copa del Rey con eliminatorias a un solo partido aunque luego eso volvería a cambiar, pero el Real Madrid visitó el Salto del Caballo pensando que todo sería un trámite y acabó perdiendo por 2-1.

El Toledo, recién descendido a Segunda B, ganaba 2-0 a los quince minutos y un gol de Savio para el conjunto blanco recortó distancias. Ahí se quedó el marcador y el equipo merengue se fue a casa eliminado.

Temporada 2008-2009, Real Irún

Se volvía al formato de doble partido y el Real Unión acabó celebrando su pase a la siguiente ronda en el propio Santiago Bernabéu tras haber ganado en casa y perdido en Madrid.

Los vascos ganaron 3-2 en el Stadium Gal y perdieron 4-3 en el feudo merengue. El valor doble de los goles hizo que el equipo por aquel entonces entrenado por Schuster quedase eliminado.

Alineación indebida en Cádiz

Con Rafa Benítez en el banquillo, el Real Madrid quedó eliminado de la Copa en Cádiz antes incluso del pitido final. Fue en la 2015-2016. Todo por alineación indebida de Denis Cheryshev. Los aficionados locales se dieron cuenta y estuvieron gran parte del partido celebrando el triunfo sin pensar en el resultado.

El Real Madrid ganó 1-3, pero no sirvió para nada.

Alcorconazo

De las peores por no decir la peor eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey porque fue a doble partido. Ni siquiera fue por un solo despiste aunque bien es cierto que el 4-0 de la ida en 2009 fue lo que acabó con el equipo de Pellegrini.

Goleada en Santo Domingo ante un Real Madrid que jugó con futbolistas como Benzema, Raúl o Guti. En el Bernabéu solo pudo ganar 1-0 y se consumó la tragedia. El Alcorcón ese año jugaba en Segunda B.

El Alcoyano pudo con Zidane

El equipo de Zinedine Zidane fue eliminado en la 2020-2021 en El Collao por el Alcoyano. Fue en la prórroga. Los locales remontaron el 0-1 inicial y se llevaron la eliminatoria en el tiempo extra.

Albacetazo

El más reciente tuvo lugar anoche mismo. 3-2 ganaba el equipo manchego al Real Madrid que en ningún momento fue por delante en el marcador. Del 1-0 al 1-1, luego del 2-1 al 2-2 casi al final, y ya en el tiempo de descuento, el tercero de los locales y la eliminación blanca.