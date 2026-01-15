La emoción desbordada de Vallejo: lágrimas tras el triunfo histórico ante el Real Madrid

Emoción desbordada. El Albacete celebró el pase a cuartos de final después de vencer en el añadido al Real Madrid y Jesús Vallejo no pudo contener las lágrimas. El central no saltó al terreno de juego por una lesión muscular de última hora, pero bajó al césped para estar junto a sus compañeros en el día de una clasificación histórica.

Mientras sus emociones no dejaban de aflorar, el resto de la plantilla consolaba al exmadridista. El equipo manchego accedió a esta eliminatoria después de eliminar al Celta de Vigo en los penaltis. Ese día, Vallejo fue clave al marcar en el descuento forzando la prórroga.

De Zaragoza a Madrid, pasando por Granada

Después de crecer en la cantera del Zaragoza, Vallejo dio el salto al Real Madrid en 2017 y defendió la camiseta blanca durante cinco temporadas. Durante ese tiempo, el defensa sumó a sus palmarés 2 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 1 Liga, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España. Sin embargo, solo disputó 35 encuentros oficiales.

En ese tiempo como madridista estuvo cedido en varios equipos. Tras un paso por el Eintracht de Fráncfort, en la temporada 2019/20 jugó cedido en el Wolverhampton y en el mercado invernal el Granada se hizo con sus servicios en calidad de préstamo. En una campaña y media llegó a disputar 51 partidos.

Posteriormente regresó al Real Madrid en 2021 donde estuvo hasta 2023 para hacer de nuevo las maletas hacia la ciudad de La Alhambra en busca de minutos. Terminada esa cesión de un año en el conjunto de Los Cármenes, aceptó el reto de Segunda División vistiendo la camiseta del Albacete sin coste para los de Alberto González.

La arenga inicial

"Jamás en la historia el Albacete le ha ganado al Madrid ¿Os recuerdo por qué? Porque hoy es el día señores, porque está reservado para nosotros. ¡1,2,3. Ganar, ganar y ganar!", fueron las palabras que se escucharon en el vestuario del Albacete antes de comenzar el encuentro ante el Real Madrid.

🗣️ "Jamás en la historia el Albacete le ha ganado al Real Madrid. ¿Por qué? Porque ese día está reservado para hoy". El vestuario del @AlbaceteBPSAD quiere hacer historia. 📺 @La1_tve#CopaDelReyMapfre | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/sMTWRVwnMi — RFEF (@rfef) January 14, 2026

El equipo lo dejó todo en el campo y consiguió imponerse al conjunto de Arbeloa. El Albacete se puso por delante hasta en dos ocasiones, aunque el rival igualó el marcador. El tanto del empate de los de Chamartín llegó cuando pasaba el primer minuto de añadido en el 90, pero tan solo tres minutos más tarde Jefte Betancor desató la locura en el Belmonte.