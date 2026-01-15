Menú
Pasará a la historia: la extraña narración de Juan Carlos Rivero en el 3-2 del Albacete al Real Madrid

Durante el partido también hubo algún momento de confusión con los nombres de los jugadores.

La extraña narración de Juan Carlos Rivero en el 3-2 del Albacete al Real Madrid | TVE

Otro de los temas virales que nos ha dejado la eliminación del Real Madrid en el Carlos Belmonte de Albacete perdiendo por 3-2 ha sido la narración de TVE por parte de Juan Carlos Rivero. Fue precisamente en el último tanto manchego, es decir, el que le dio la clasificación y eliminó al Real Madrid.

Esta fue la narración de Rivero:

Las redes sociales muy pronto sacaron tajada del momento ya que el comentarista se quedó totalmente paralizado en un primer instante cuando vio que era gol del Albacete. Hay una pausa, una expresión de sorpresa y luego ya canta el tanto, pero tarda varios segundos.

"Vamos a ver...", decía Rivero antes de hacer una pausa demasiado larga y darse cuenta de que el tiro de Jefté sí que había entrado.

Durante el partido también hubo algún momento de confusión con los nombres de los jugadores y en el inicio, niebla de por medio, fue casi imposible narrar el choque en condiciones debido a que una zona del campo apenas tenía visibilidad.

