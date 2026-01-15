Menú
Sin Courtois no hay paraíso: las dos cantadas de Lunin en los goles del Albacete

No paró el segundo y no salió en el tercero. Dos fallos claves.

Eliminación del Real Madrid en el Carlos Belmonte de Albacete perdiendo por 3-2 y quedando así apeado de la competición copera. Tres goles recibió el conjunto blanco y Lunin, portero titular en la Copa, dejó mucho que desear en el último.

Este fue el segundo gol del Albacete:

Lunin está ligeramente tapado por Carvajal, sin embargo, el disparo le va a las manos, al centro y no es capaz de despejarlo.

Y este es el tercero, donde Lunin se queda en la portería:

Lunin no sale a tapar el pase largo en dirección a Jefté y después no puede hacer nada con el tiro del delantero del conjunto manchego. Parece extraño que el ucraniano no se anticipase a ese pase largo.

Lo que queda claro es que sin Courtois no hay paraíso ya que el belga suele ser la cara de la moneda en este tipo de acciones.

