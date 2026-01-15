Sin Courtois no hay paraíso: las dos cantadas de Lunin en los goles del Albacete

Eliminación del Real Madrid en el Carlos Belmonte de Albacete perdiendo por 3-2 y quedando así apeado de la competición copera. Tres goles recibió el conjunto blanco y Lunin, portero titular en la Copa, dejó mucho que desear en el último.

Este fue el segundo gol del Albacete:

🚨🇪🇸 ALBACETE HAVE TAKEN THE LEAD IN THE 82ND MINUTE AGAINST REAL MADRID! 🤯 Albacete 2-1 Real Madrid.pic.twitter.com/ZJaOwm52jx — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 14, 2026

Lunin está ligeramente tapado por Carvajal, sin embargo, el disparo le va a las manos, al centro y no es capaz de despejarlo.

Y este es el tercero, donde Lunin se queda en la portería:

𝐔𝐧 𝐠𝐨𝐥 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐨. 🎨 𝑳𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒕𝒆 de Jefté Betancor en el 94' con la que el @AlbaceteBPSAD ha eliminado al @realmadrid en los octavos de final de #LaCopaRTVE.#EstudioEstadio, ya en Teledeporte y https://t.co/e7i7aO76Pn pic.twitter.com/MxmQxScMZ7 — Teledeporte (@teledeporte) January 14, 2026

Lunin no sale a tapar el pase largo en dirección a Jefté y después no puede hacer nada con el tiro del delantero del conjunto manchego. Parece extraño que el ucraniano no se anticipase a ese pase largo.

Lo que queda claro es que sin Courtois no hay paraíso ya que el belga suele ser la cara de la moneda en este tipo de acciones.