Arbeloa cita a Juanito y le pide a la afición del Bernabéu que no pite a los jugadores

Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa, su tercera como técnico del Real Madrid, de cara a la previa del partido de este sábado en Liga frente al Levante. Mucho se habla de una posible pitada a los jugadores e incluso al presidente, Florentino Pérez. Arbeloa le pide a la afición del Bernabéu que no lo haga.

Esta fue su petición:

🚨 La opinión de Álvaro Arbeloa sobre los posibles pitos del Santiago Bernabéu a los jugadores del Real Madrid:pic.twitter.com/Z6lFdQUdlX — Naninho (@SrNaninho) January 16, 2026

"Respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que el aficionado esté dolido y decepcionado, pero les voy a pedir apoyo a sus jugadores. Las grandes hazañas se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Les voy a pedir que estén a nuestro lado, nos apoyen y esperemos que esta temporada termine como queremos", dijo el técnico blanco.

Un Arbeloa que llegó a Valdebebas a las 06:57. Le pillaron las cámaras y él habló de esto en tono de broma: "Tú (al periodista) no me habrás visto entrar. Tampoco me veías en el Castilla. Suelo entrar pronto y claro que hay mucho trabajo. He venido aquí a trabajar y voy a dar lo mejor de mí mismo y trabajaré las horas necesarias para poner al equipo donde se merece y ganar todos los títulos posibles".

Por otro lado a pesar de los rumores, Arbeloa confirmó que Mbappé estará ante el Levante: "Está mejor y va a estar en la convocatoria"