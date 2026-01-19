Albacete-Barcelona y Betis-Atlético, partidos más atractivos de los cuartos de Copa

Albacete-Barcelona, Alavés-Real Sociedad, Valencia-Athletic Club de Bilbao y Betis-Atlético de Madrid son los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Las eliminatorias, a partido único, se disputarán los días 3, 4 y 5 de febrero. El Albacete lo anunciaba así:

El Belmonte se prepara para otro gran día 🤍 Jugaremos los Cuartos de Final en casa 🆚 @FCBarcelona_es 🏆 #CopadelReyMAPFRE pic.twitter.com/1nRYaNm2bh — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) January 19, 2026

Así queda el cuadro final:

😏 Sorteado ya el cuadro... 😱 ¡ASÍ QUEDAN LOS EMPAREJAMIENTOS DE 𝗖𝗨𝗔𝗥𝗧𝗢𝗦! 🗓️ Los encuentros se disputarán los días 3, 4 y 5 de febrero.#LaCopaMola I #CopaDelReyMapfre pic.twitter.com/Xa0RbtSaEV — RFEF (@rfef) January 19, 2026

"Le meteremos ilusión y corazón, como hicimos en la anterior eliminatoria", comentó ⁠Jefté Betancor, delantero del Albacete durante el sorteo.