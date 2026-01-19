Menú
Fútbol

Albacete-Barcelona y Betis-Atlético, partidos más atractivos de los cuartos de Copa

Ambos equipos jugarán fuera de casa. El Albacete sueña con hacer un doblete casi imposible: eliminar a Real Madrid y Barcelona.

Albacete-Barcelona, Alavés-Real Sociedad, Valencia-Athletic Club de Bilbao y Betis-Atlético de Madrid son los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Las eliminatorias, a partido único, se disputarán los días 3, 4 y 5 de febrero. El Albacete lo anunciaba así:

Así queda el cuadro final:

"Le meteremos ilusión y corazón, como hicimos en la anterior eliminatoria", comentó ⁠Jefté Betancor, delantero del Albacete durante el sorteo.

