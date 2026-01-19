Apollo llegará al Atlético con dinero y con un nuevo Metropolitano

Apollo viene con todo al Atlético de Madrid y eso pasa por mejorar al equipo, pero también a todo lo que rodea al club. Eso pasa por la Ciudad del Deporte y, cómo no, por el Metropolitano. En los últimos días se han visto varias fotos en las redes con un estadio rojiblanco muy diferente al actual en su parte exterior.

Varios modelos se han visto ya por las redes y, aunque no han sido confirmados por el Atlético, sí son buenas piedras de toque para ver las ideas que podrían tener en el seno rojiblanco:

Aquí dejo algunas fotos tanto de día como de noche:

🚨👀Hace unos meses, el arquitecto Cruz y Ortiz 🏗️, responsable del Metropolitano 🏟️, señaló que las infraestructuras del estadio aún no estaban completamente finalizadas. Ahora se confirma el siguiente paso: cerrar la conocida "peineta" 🔴⚪. pic.twitter.com/M2c8yp2Iq6 — corazonrojiblanco (@corazonroj1903) January 12, 2026

Hay que matizar que esto ya se había pensado incluso antes de la posibilidad de ver a Apollo en el accionariado rojiblanco. El Atlético siempre dijo que el Metropolitano tenía una alta capacidad de mejora y eso se ha podido ver con el increíble videomarcador 360 que luce esta temporada en el estadio rojiblanco.

Hace unos meses, el equipo de arquitectos Cruz y Ortiz, responsable de la obra del Metropolitano, confirmó que el Atlético les había pedido una revisión del exterior del estadio y que ya se estaba trabajando en ello.

¿Qué falta? El sueño de muchos rojiblancos: calefacción. No la hubo en el Vicente Calderón y se espera que algún día se pueda tener en el Metropolitano. Partidos como el vivido este fin de semana ante el Alavés demuestran que no vendría nada mal una ayuda contra el frío.