Endrick firma una nueva actuación estelar y deja retratado a Xabi Alonso

Fue una de las muchas cosas incomprensibles que hizo Xabi Alonso en su etapa como entrenador del Real Madrid. Una de las decisiones injustificables que no entendieron en la planta noble. Uno de los ojitos derechos de Florentino Pérez, un patrimonio del club, Endrick, fue marginado por el tolosarra. No le dio oportunidades a un jugador que lo poco que jugó dejó pinceladas de todo el potencial que lleva dentro.

Con la moral por los suelos, Endrick necesitaba un cambio y pidió salir. En el Madrid lo entendieron, a pesar de que Alonso estaba en el alambre y la confianza en el técnico vasco se había esfumado por lo que el despido era inevitable, consideraron que el brasileño, sin ritmo de competición, era mejor que saliera a un lugar donde le dieran confianza y minutos de juego. El Lyon apostó fuerte por el brasileño y en sus dos primeros partidos ya ha causado auténtica sensación.

En su debut en Copa marcó un gol que fue clave para el pase de su equipo a 1/16 de final tras asaltar al Lille.

Este fin de semana se produjo su debut en Liga y Endrick volvió a brillar con luz propia. Creando numerosos problemas a la defensa del Brest, tuvo ocasiones y las generó. Dio una asistencia, fue elegido hombre del partido y se fue ovacionado del campo como una gran estrella en el minuto 89 en una nueva victoria del Lyon que ya suma 6 consecutivas y le mete de lleno en la lucha por la Champions League.

Endrick ha caído de pie en su aventura gala y con su excelso rendimiento se ha ganado a su nueva afición y deja muy retratado a la cabezonería -no darle oportunidades- Xabi Alonso.