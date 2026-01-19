Mbappé se enfrenta con un periodista: su cara al escuchar la pregunta lo dice todo

Hay tensión en el Real Madrid y se nota. En la rueda de prensa previa al partido del Real Madrid ante el Mónaco en el Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé ha salido a la palestra junto al técnico, Álvaro Arbeloa. Mbappé se ha enfrentado con un periodista. Su cara al escuchar la pregunta lo dice todo.

Este fue el momento:

🗣️ Kylian Mbappé: ¿Tú has dicho problemas de nosotros con Xabi Alonso? 🗣️ Periodista: "Eso se ha comentado en muchos medios de comunicación." 🗣️ Kylian Mbappé: ¿Y tú cómo sabes eso? VAYA REPASO 🤣🤣👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/5MAJS130Tz — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 19, 2026

Y esta la conversación:

-Kylian Mbappé: ¿Tú has dicho problemas de nosotros con Xabi Alonso? -Periodista: "Eso se ha comentado en muchos medios de comunicación" -Kylian Mbappé: ¿Y tú cómo sabes eso? -Periodista: "Se ha comentado..." -Kylian Mbappé: "¿Quién?" -Periodista: "Muchos medios de comunicación" -Kylian Mbappé: "¿Ah sí?"

"No es verdad lo que dices de que Xabi no triunfó. Al final se fue antes de que se decidiese todo y solo perdió la Supercopa. Además estamos vivos en todas las competiciones salvo la Copa, donde ya no estaba Xabi. A mí me encantó trabajar con él. Es una decisión del club que hay que respetar. Hay un nuevo entrenador y hay que ayudarle", sentenció Mbappé.

Sobre los pitos del Bernabéu, Mbappé los entiende: "Yo entiendo a la gente. Antes de ser futbolista era un joven que veía los partidos, si no estaba contento, pitaba. La única oportunidad del madridismo es esa. No me gustó que pitaran más a algunos jugadores. Es culpa de todo el equipo. Tenemos el carácter para cambiar eso. El madridismo está enfadado, pero está con nosotros".