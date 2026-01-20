De la debacle de Copa a rozar el liderato: la hoja de ruta de Arbeloa para salvar la temporada

El Real Madrid ha vivido una semana convulsa después de la salida de Xabi Alonso y una serie de resultados cambiantes que han marcado su temporada. A las puertas de febrero, el equipo de Álvaro Arbeloa busca recuperar la estabilidad en LaLiga y asegurar su presencia entre los ocho primeros de la Champions League.

La desvinculación de Xabi Alonso del conjunto blanco llegó apenas un día después de caer en la final de la Supercopa de España, perdiendo así el primer título del curso. Tres días más tarde, con Arbeloa al mando, el equipo quedó eliminado de Copa del Rey, diciendo adiós a otro metal.

El Albacete fue el verdugo madridista. En el último minuto de partido, Jefté Bentacor dio la victoria a los locales en el Carlos Belmonte, firmando un amargo debut para el nuevo técnico del Real Madrid.

Con aspiraciones en Liga

En esos momentos, el equipo se encontraba a cuatro puntos del líder en la competición nacional, el FC Barcelona. Sin embargo, la situación ha dado un vuelco tras la derrota de los culés ante la Real Sociedad y el triunfo del Madrid ante el Levante. Esto ha permitido al conjunto de Arbeloa situarse a solo un punto del liderato.

El próximo fin de semana, los blancos se miden al Villarreal en La Cerámica y los de Hansi Flick se desplazan al Martínez Valero donde espera el Elche. Con ambos en un margen mínimo, el liderato estará en juego.

A punto para la Champions League

En lo que respecta a la competición europea, el Real Madrid se encuentra en séptima posición con 12 puntos. Por delante, los dos últimos encuentros de fase de liga antes de que concluya enero. El primero, este martes 20 ante el Mónaco en el Santiago Bernabéu. Posteriormente, visitará Lisboa para medirse al Benfica. Si logra sumar entre cuatro y seis puntos en estos partidos, asegurarán su presencia en el top-8.

Alcanzado ese objetivo europeo, el Real Madrid no tendría que volver a competir en Champions hasta el 10 u 11 de marzo, un respiro que permitiría al equipo recomponerse, recuperar efectivos y pelear con garantías por los títulos en los que sigue con vida. Con la hoja de ruta marcada, los de Chamartín afrontan las próximas semanas para reconstruir su camino.