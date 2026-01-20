¿España debe estar preocupada? La cara de susto del presidente de la FIFA con el penalti fallado por Marruecos

Mucho se está hablando de las ganas que tenía la FIFA de que la Copa África celebrada en Marruecos fuese un éxito... para Marruecos. De hecho aún nadie se ha manifestado sobre los actos vandálicos que tuvieron lugar en la final, como por ejemplo los recogepelotas locales intentando robarle la toalla al portero del Senegal.

Tampoco ha gustado nada la reacción del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al penalti fallado por Brahim. Hay quien lo ve sospechoso.

Esta es la imagen:

FIFA president's reaction when Morocco's Brahim Díaz missed the penalty against Senegal in the AFCON finals. pic.twitter.com/kO31l0GxDb — Typical African (@Joe__Bassey) January 19, 2026

En la misma se puede ver a Infantino reaccionar con susto tras el fallo de Brahim y con cara de pocos amigos junto a las autoridades marroquíes.

Estas imágenes sumadas a los curiosos fallos arbitrales en favor de Marruecos han levantado sospechas. Incluso se habla de favoritismo de la FIFA hacia Marruecos de cara a que acoja la final del Mundial de 2030 en la que España también es anfitriona.