La audiencia en España del Almería-Deportivo de La Coruña supera en un 64,5% a la del Manchester City-Manchester United

Mientras la Premier League es percibida como una de las principales ligas de fútbol internacionales, los datos de audiencia en España evidencian una realidad distinta: el interés del espectador español está firmemente anclado al fútbol nacional. Incluso partidos de LALIGA fuera del escaparate de los grandes duelos superan con holgura a los encuentros más atractivos del campeonato inglés.

Los datos de audiencia media, facilitados por Kantar, muestran una brecha difícil de pasar por alto. En España, los partidos protagonizados por los equipos del denominado Big 6 de la Premier League alcanzan una audiencia media de 29.000 espectadores. Se trata, en su mayoría, de encuentros emitidos en televisión de pago, cuyo alcance se amplía de forma puntual gracias al acuerdo de distribución entre DAZN y Movistar. Un ejemplo reciente es el derbi entre Manchester United y Manchester City, que se emitió de manera simultánea en DAZN 1, Movistar Plus+ y el canal de Liga de Campeones y cuya audiencia registró en España 62.000 espectadores, mientras que el encuentro de LALIGA HYPERMOTION entre el Almería y Deportivo de La Coruña, superó los 102.000.

Los datos son todavía más reducidos cuando se trata de partidos fuera del Big 6. En ese caso, la Premier League apenas supera los 5.000 espectadores de media en España, una cifra residual si se compara con la oferta nacional. La comparación se vuelve especialmente significativa al observar el rendimiento de LALIGA HYPERMOTION. Esta división alcanza una audiencia promedio de 43.500 espectadores en televisión de pago, a pesar de competir en muchas ocasiones en franjas horarias coincidentes con partidos de LALIGA EA SPORTS.

Este dato supone un 47% más de audiencia que los encuentros del Big 6 de la Premier League en España. Además, los partidos con clubes históricos o de gran arraigo social alcanzan audiencias cercanas a los 100.000 espectadores, lo que equivale al 40% más de la audiencia obtenida en el derbi Manchester United vs Manchester City. De hecho, los 20 encuentros más vistos de LALIGA HYPERMOTION cuentan con una media de 109.000 espectadores, un 75% más que el derbi Manchester United–Manchester City emitido este mismo fin de semana.

Si el foco se traslada a LALIGA EA SPORTS, excluyendo a Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, la brecha se amplía todavía más. Los partidos de clubes de perfil medio de la máxima categoría española registran una audiencia media de 184.000 espectadores en televisión de pago. Una cifra que representa un 520% más de audiencia que la media de los partidos del Big 6 de la Premier League en España.