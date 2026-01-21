La última perla de Enrique Cerezo: "Todos los jugadores me parecen buenos hasta que vienen al Atleti"

Enrique Cerezo ha atendido a los medios en la previa del Galatasaray-Atlético de Madrid de Champions que se jugará hoy miércoles a las 18:45 horas y ha dejado otra de sus perlas. "Todos los jugadores me parecen buenos hasta que vienen al Atleti", comentó.

Este fue el momento grabado por Mundo Deportivo:

😜 "Todos los jugadores me parecen buenos hasta que vienen"

🎙️Enrique Cerezo pic.twitter.com/7RPdW7MuFo — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) January 21, 2026

"Todos los jugadores me parecen buenos hasta que vienen", comentó Cerezo ante la atónita mirada del resto de periodistas, los cuales le repreguntaron para que se explicara.

Cerezo se dio cuenta del error e intentó corregir: "Luego sí me lo parecen, pero como sabes los jugadores se tienen que adaptar al equipo".

Respecto al partido, el Atlético tiene que ganar en Turquía para estar en el Top 8 de la Champions. En cuanto a fichajes, de momento, sin novedades.