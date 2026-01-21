Lucas Hernández y su esposa Victoria Triay, denunciados por presunta explotación laboral

El defensor francés del París Saint-Germain Lucas Hernández se encuentra en una tormenta judicial tras la denuncia de una familia colombiana que trabajó para él y su esposa durante más de un año y que le acusa de trabajo ilegal y de trato degradante.

Según desvela este miércoles la revista Paris Match, la pareja colombiana y sus tres hijos trabajaron en el domicilio de la familia Hernández entre septiembre de 2024 y noviembre pasado, pese a que sólo firmaron un contrato el mes anterior a su despido.

En ese tiempo, según la denuncia, llevaron a cabo labores de limpieza, cocina, se ocuparon de los hijos del futbolista, hicieron de porteros e, incluso, de agentes de seguridad.

A cambio, recibieron la promesa de ayudarles en las labores administrativas para obtener los papeles en Francia y dos pasaportes ilegales españoles.

En realidad, aseguran los denunciantes, no recibieron nada más que largas jornadas de trabajo, de 72 a 84 horas semanales, incluso más, y sin vacaciones ni días libres.

Unas prácticas que la mujer colombiana, de 27 años, describe como "próxima a la esclavitud moderna".