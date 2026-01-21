Vinícius se confiesa: "No quiero estar en el foco por cosas fuera del campo"

El Real Madrid goleó en su partido de Champions League frente al Mónaco disputado en el Santiago Bernabéu. Después de unos días de tensión en los que la afición ha mostrado su descontento con el momento que atraviesa el club, Vinícius afirmó al respecto que ha sido "muy complicado", tanto para él como para sus compañeros.

En el partido ante el Levante, después de caer ante el FC Barcelona en la Supercopa de España y frente al Albacete en Copa del Rey, los jugadores recibieron una sonora pitada de su afición y el brasileño recalcó en la zona mixta de Champions que había sido especialmente complicado para él "por los pitidos, por todos los que hablan en mi nombre, donde siempre estoy en el foco".

"Los últimos días han sido muy complicados. Por los pitidos y por todo lo que hablan de mí", @vinijr. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/fH3Q7f9XEi — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 20, 2026

Además, sostuvo que "no quiero estar en el foco por cosas fuera del campo, quiero estar por las cosas que hago dentro del campo y por todo lo que he hecho por este club". El ‘7’ participó en la goleada con un disparo que entró por la escuadra y reconoció: "La exigencia es muy grande, tengo que hacerlo cada día. No siempre voy a estar en mi mejor versión técnicamente, pero intento darlo todo por esta camiseta y por el club que me ha dado tanto".

La importancia de la unión

Seguidamente, elogió a Mbappé y al resto de la plantilla y envió un mensaje de optimismo: "Jugar con Kylian y con todos los jugadores que tenemos aquí es muy sencillo, donde tenemos una conexión muy buena. Y tenemos que seguir porque jugando en casa tenemos que tener el apoyo de nuestra afición para que todo pueda volver a la normalidad. Queremos ganar, la afición también quiere ganar y, si estamos juntos, vamos a ganar grandes cosas esta temporada", auguró Vinícius en sus declaraciones.

Por último, destacó que "es importante tener la confianza" de Álvaro Arbeloa y de todos sus compañeros. El brasileño se fundió en un abrazo con el técnico salmantino al conseguir el quinto gol del equipo ante el Mónaco. "Somos una familia, estamos todo el tiempo juntos. Teniendo de todos la confianza y en nuestra mejor versión, vamos a ganar grandes cosas esta temporada", insistió.