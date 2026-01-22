El presidente de Senegal baña en oro a la selección: 115.000 euros y terrenos en la costa

Bassirou-Diomaye Faye, el presidente de Senegal, ha premiado a los futbolistas de la selección con 75 millones de francos CFA - alrededor de 115.000 euros -, además de entregarles terrenos a cada uno después de proclamarse campeones por segunda vez en la Copa África.

"He entregado a cada 'León' presente 75 millones de francos CFA", aseguró el presidente desde el Palacio de la República. Asimismo, especificó que el tamaño de las parcelas será de 1.500 metros cuadrados y estarán ubicadas en la Petite-Côte – 'Pequeña Costa' –, una popular zona del litoral senegalés al sur de la capital, Dakar.

Los dirigentes de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) y todos los miembros de la delegación que su país envió a la competición también serán premiados en términos económicos y con terrenos, aunque de menor extensión. En el mismo sentido, el Ministerio de Deportes se verá beneficiado con 305 millones de francos CFA - en torno a medio millón de euros.

Al ritmo de tambores nacionales

La celebración, con Sané encabezando, discurrió por las calles de la capital senegalesa en un autobús descapotable diseñado con los colores nacionales (verde, rojo y amarillo). Al paso de los campeones, los aficionados mostraron su efusividad y alegría después de haber conseguido imponerse a Marruecos en la final cantando y bailando al ritmo de tambores nacionales.

¡ASÍ LUCEN LAS CALLES DE SENEGAL POR LA CELEBRACIÓN DEL TÍTULO DE LA COPA AFRICANA! 🇸🇳🏆 pic.twitter.com/tnFNBuAWpf — MedioTiempo (@mediotiempo) January 20, 2026

Posteriormente, Faye recibió a los futbolistas en el Palacio de la República, el mandatario subrayó la trascendencia del triunfo ytambién distinguió al entrenador Pape Thiaw y al cuerpo técnico elevándolos al rango de Comandantes de la Orden Nacional del León, que constituye la máxima distinción honorífica de Senegal.

La denuncia de Marruecos

La Real Federación Marroquí de Fútbol está pendiente de un artículo que podría dejar sin el título de campeón a Senegal. Según las disposiciones establecidas en el artículo 82 del reglamento de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), los senegaleses podrían recibir una sanción severa por su retirada durante la final.

En dicho artículo, se establece que cualquier equipo que se retire de un partido sin permiso del árbitro será considerado perdedor por un marcador de 3-0 y será automáticamente excluido del torneo. La Federación Marroquí ha anunciado que recurrirá a los procedimientos legales ante la CAF y la FIFA para que se haga cumplir esta norma, alegando que Senegal incurrió en una grave violación de las reglas.