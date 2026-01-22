"Si Arbeloa no quiere a delanteros que persigan laterales, no van a ganar ningún titulo"

El Atlético de Madrid desaprovechó en Turquía una gran oportunidad para clasificarse para el Top 8 de la Champions League y no depender de otros resultados. En Fútbol esRadio, David Vinuesa fue crítico, pero tampoco sabía ya qué decir: "Debería meterse en el Top 8 y más con el contexto que tenía con estos dos partidos, pero hizo 15 disparos el Atlético de Madrid. Ya no sé qué decirte. En casa bien. Fuera, nada. Así te conviertes en un equipo que no dice nada. En este sentido, Sergio Valentín, director del programa, apuntilló que "no me aburre el fútbol del Atlético de Madrid, que también en algunos partidos, me aburre la situación del Atlético de Madrid. Es la misma de todos los años. No cumplen con sus objetivos por X o por Y".

Fue otro mal partido de Julián Álvarez que solo ha marcado un gol en dos meses y medio. "No sé dónde está Julián Álvarez desde hace tiempo. ¿Qué le pasa? El año pasado con Simeone, lleva 35 goles. Este año, con Simeone, lleva 1 gol en dos meses y medio. Las ocasiones que falla, no es de que le entrene Simeone. Las debería meter si le entreno yo" afirmó David Vinuesa quien añadió que "Simeone estuvo mal. Todos los cambios de Simeone mal. Hasta para quitar a Barrios que tiene una amarilla. Es un cagueta", afirmó David.

El Athletic de Bilbao fue la gran sorpresa de la noche al vencer a la Atalanta a pesar de todas las bajas que tenían y del mal momento que pasa el equipo desde que arrancara la temporada hace ya 6 meses. Jaime Ugarte no sabía si esa victoria sería un antes y un después pero sí que era "una victoria que reafirma al grupo por todas las bajas que tenían. Puede ser un punto de inflexión, el que lleva buscando el Athletic toda la temporada. Son irregulares, pero están vivos en Champions, en Copa y con La Liga por delante. Pueden dar todavía un buen volantazo a la temporada".

"Fue la enésima evidencia del ego que tienen estos jugadores"

Sobre la victoria del Real Madrid y los cambios que se vieron en el encuentro ante el Mónaco, Isidoro San José declaró que "vi a los futbolistas jugar como no lo habían hecho esta temporada. Deben aprender de lo que hicieron. Vi a los futbolistas más participativos y creo que lo pueden hacer en más partidos. El fútbol tiene la ventaja de que hay cinco cambios y se pueden y deben desgastar durante 60 minutos a tope. Vi más orden, en general. Vi más movimientos sin balón, si es que el fútbol es más sencillo".

Isidoro no quiso señalar a los futbolistas, pese al cambio de imagen dado en tan solo 6 días de diferencia respecto a la eliminación en Copa del Rey, pero sí lo hizo Luis Colom: "Arbeloa, con poco que pueda hacer, puede gestionar bien al Real Madrid. Mi interpretación es que fue la enésima evidencia del ego que tienen estos jugadores. Si no les cantan las 40 ante el Levante, hubiéramos visto otro partido", dijo. En cuanto a los pitos, el ex futbolista del Real Madrid concretó que sí pueden ser positivos porque "los jugadores quieren reaccionar", pero criticó al Bernabéu: "deberían recapacitar porque después de pitar antes del partido, deberían ayudar al equipo".

Fútbol esRadio concluyó tras escuchar las declaraciones de Álvaro Arbeloa en la que no exigía a Mbappé y Vinicius que persiguieran a los laterales del rival. Sobre esto, David Vinuesa sentenció que "si no quiere a delanteros que persiguen laterales, no van a ganar ningún titulo. Cuando juegas ante equipos que sí lo hacen, como el Arsenal, PSG o Bayern, y tú no lo haces, acabas palmando los partidos. Este discurso le viene bien porque ha ganado al Monaco, pero como le vaya bien, alguno le va a decir que por qué no bajan los delanteros a defender", sentenció.