"¿Cómo no van a estar contentos los jugadores con Arbeloa, que les hace permanentemente la pelota?"

El Real Madrid afronta este sábado su cuarto partido con Álvaro Arbeloa en el banquillo tras la destitución encubierta de Xabi Alonso. Después de caer contra el Albacete en la Copa del Rey, los blancos han ido de menos a más con la victoria (2-0) ante el Levante -en el partido del plebiscito del Bernabéu al equipo, con los aficionados pidiendo la dimisión de Florentino Pérez- y la última goleada frente al Mónaco en la Champions (6-1), también en Chamartín. Ahora llega la visita al Villarreal en La Cerámica, en un partido de máxima exigencia para el equipo merengue.

Este viernes, en Fútbol es Radio, tanto el presentador y director Sergio Valentín, como los tertulianos Guillermo Domínguez, Gonzalo Heredero y Dani Blanco, comentaron las palabras de Arbeloa en la sala de prensa, en la víspera del partido en Villarreal. El técnico salmantino elogió a sus jugadores, hablando del "rendimiento sensacional" del equipo contra el Mónaco -"son jugadores muy versátiles, con unas capacidades tremendas y con talento para jugar en cualquier zona del campo", dijo-, y centró los elogios especialmente en Jude Bellingham. "Ya me ha demostrado su liderazgo, su personalidad, su carácter. Creo que el esfuerzo que hizo el otro día fue tremendo, maravilloso, tiene una mentalidad ganadora que reúne todo lo que necesita un jugador del Real Madrid. Estoy encantado con él, sobre todo, con la mentalidad que tiene", apuntó sobre el inglés.

Unas declaraciones que para Heredero son "pasteleras y empalagosas". "¿Cómo no van a estar los jugadores contentos con un tío que les está haciendo permanentemente la pelota?", dijo sobre Arbeloa, que en su opinión "valdría más para una telenovela venezolana más que para entrenador del Real Madrid. Me dan ganas de vomitar".

"Cuando venga una derrota, cuidado… a ver cómo reacciona el equipo", advirtió Dani Blanco sobre los próximos encuentros del Real Madrid (Villarreal, Benfica, Rayo Vallecano, Valencia…), al tiempo que criticó la "sobreactuación" de Arbeloa por pararse ante las 15 Copas de Europa expuestas en el camino al vestuario dentro del Bernabéu.

"¡También le queréis matar por eso, es increíble", replicó Guillermo Domínguez. "Lleva 4-5 ruedas de prensa en el Madrid y le estáis matando. Mira por ejemplo al Cholo Simeone, que lleva 14 años en España como entrenador del Atlético de Madrid, y es un demagogo y un populista de manual". "Los jugadores ahora mismo necesitan bastante cariño después de una temporada bastante turbulenta, si bien es verdad que la protección que les está dando Arbeloa es excesiva. Pero ya aprenderá en cualquier caso, hay que dejarle trabajar", añadió el jefe de Deportes de Libertad Digital.

"¿Más cariño todavía? El que necesita cariño es Xabi Alonso, después de cómo le ha echado el club", respondió Heredero. "A ver qué dice Arbeloa si mañana se llevan un 3-0 del Villarreal", añadió el jefe Informativos de Madrid de esRadio.

Sobre el estado anímico de la plantilla, Sergio Valentín dijo que "tenían la confianza por los suelos y (Arbeloa) quería ganarse a los futbolistas. Ahí entra la calidad y la confección de la plantilla, pero no me parece mal que el nuevo entrenador quiera dar ánimos a sus futbolistas".

Elecciones del Barça y situación del Atlético

En otro orden de cosas, Gonzalo Heredero cree que el Atlético de Madrid aún puede ganar la Liga "mientras haya opciones matemáticas". "Estamos siendo muy regulares... en la falta de puntería", dijo, a lo que el presentador de Fútbol es Radio le respondió: "Para que el Atlético pueda pelear por la Liga es impepinable que Julián Álvarez cambie por completo". "También pienso en los refuerzos invernales y en cómo podría cambiar el equipo si al final vienen Joao Gomes y Kang-In Lee", explicó Heredero.

En Fútbol es Radio también se habló de la convocatoria de elecciones en el FC Barcelona para el próximo 15 de marzo, y Dani Blanco, subdirector de El Primer Palo, ve a Joan Laporta como "clarísimo favorito" para la reelección, con "mínimas opciones para Víctor Font", básicamente por la cercanía de la fecha al no celebrarse los comicios a final de temporada.

Respecto a la jornada de Liga de este fin de semana, Heredero pronosticó una derrota del Madrid en La Cerámica ante el Villarreal, mientras que Blanco y Domínguez coincidieron en pronosticar que el conjunto blanco "va a ganar". "Será sufriendo", acotó este último.