El Celta protagoniza una gesta para soñar y el Betis se mete en un lío en Salónica

La séptima y penúltima jornada de la fase liga de la Europa League dejó un movimiento intenso en la clasificación y un escenario abierto de cara al desenlace final. Para los equipos españoles fue una noche de contrastes: el Betis perdió su condición de invicto y cayó cuatro posiciones, mientras que el Celta dio un salto de cinco puestos tras una victoria de mérito.

El conjunto verdiblanco cayó por 2-0 ante el PAOK en Salónica, un tropiezo que le hizo descender hasta la octava posición, justo la que marca el último billete directo a los octavos de final. A pesar del golpe, el Betis mantiene el control de su destino. Una victoria en la última jornada ante el Feyenoord, en La Cartuja, le garantizaría seguir en esa zona de privilegio, aunque incluso ganando podría verse superado por el Oporto si los portugueses mejoran el goal average.

El Betis, al límite del top-8

Con 14 puntos y una diferencia de goles de +5, el Betis ocupa el corte exacto del top-8. Su situación es delicada, pero aún favorable. Tiene asegurada, como mínimo, su presencia en el top-24, lo que le permitiría disputar el playoff de acceso a octavos. Incluso en ese escenario, salvo una combinación muy adversa, lo haría con el factor campo a favor.

El empate en la última jornada no parece suficiente para sostenerse entre los ocho mejores, ya que dependería de que hasta seis equipos situados por detrás no sumasen los puntos necesarios. La derrota en Grecia fue, por tanto, una oportunidad perdida para cerrar el pase directo con antelación y evitar una última noche de cálculos.

El Celta se mete de lleno en la pelea

La otra cara de la moneda fue el Celta, que venció al Lille por 2-1 en un partido especialmente exigente, ya que jugó con diez futbolistas durante más de una hora. Ese triunfo le permitió ascender desde la decimonovena hasta la decimocuarta posición, con 12 puntos y una diferencia de goles de +4.

El equipo gallego certificó matemáticamente su presencia en el top-24, asegurando así su continuidad europea. Aunque sus opciones de entrar en el top-8 son reducidas, aún existen. Para lograrlo, el Celta necesita ganar en la última jornada al Estrella Roja, rival directo, y esperar que varios equipos que le preceden no sumen de tres. Entre ellos, Betis, Oporto y Genk, además de superar a PAOK y Stuttgart por puntos o average.

Una liguilla al rojo vivo

Lyon and Aston Villa through to the Round of 16 ✅ How the table looks after Matchday 7 👇#UEL pic.twitter.com/NKmvFSjey9 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 22, 2026

La Europa League presenta un escenario tan ajustado como el de la Champions, con solo dos equipos que ya tienen asegurado su billete directo a octavos: el Olympique de Lyon y el Aston Villa de Unai Emery, ambos con 18 puntos. El resto de plazas del top-8 se decidirán en una última jornada simultánea que promete tensión máxima.

Equipos como Friburgo, Midtjylland, Braga, Roma o Ferencváros dependen de sí mismos, mientras que otros deberán mirar de reojo los resultados ajenos. En la zona baja, seis conjuntos ya están eliminados al no tener opciones de alcanzar el playoff, entre ellos Rangers, Sturm Graz, Niza o Maccabi Tel Aviv.

El peso del goal average

Con los puntos tan igualados, el goal average cobra un papel decisivo. En caso de empate, los criterios de desempate priorizan la diferencia de goles, los tantos marcados, los goles como visitante y el número de victorias. Este detalle mantiene en vilo a varios equipos, especialmente al Betis y al Celta, cuyos márgenes son mínimos.

La última jornada, con 18 partidos disputándose a la misma hora, será un ejercicio de cálculo constante. El Betis buscará sellar su pase directo en casa ante el Feyenoord; el Celta intentará una victoria en Belgrado que le permita, al menos, asegurar el factor campo en el playoff.