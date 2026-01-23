El tremendo enfado de Unai Emery con Tielemans: empujón y gritos en la banda

Unai Emery, el entrenador del Aston Villa, y Youri Tielemans protagonizaron un tenso momento en el partido de Europa League que enfrentó al conjunto inglés y al Fenerbahçe en casa de los turcos, con victoria para el Aston Villa. El motivo, el cambio realizado en el tramo final.

El técnico español decidió dar relevo al futbolista en el minuto 91 y en su lugar saltó al campo el joven de 18 años George Hemmings. Tielemans no se lo tomó bien y al llegar a la zona del banquillo Emery se lo recriminó levantando los brazos a escasos metros del futbolista cuando pasó por su lado, diciéndole unas palabras y efectuando un empujón al belga.

Después del partido, el entrenador fue preguntado por este momento y sus palabras a Tielemans, pero restó importancia y aseguró con una sonrisa que solo le había dicho que "es mi hijo… es mi hijo". Minutos más tarde, pasó a comentar la victoria ante el Fenerbahçe en las redes sociales, obviando el rifirrafe con el centrocampista: "Tres puntos importantísimos en un campo que nunca es fácil sellaron nuestro pase a octavos de final. Orgulloso del gran esfuerzo y compromiso que todos los jugadores demostraron hoy. Gracias a toda la afición que nos apoyó en el estadio y desde casa".

El enfado podría haberse dado, además de por la actitud del jugador, por la tarjeta amarilla que tenía y el riesgo a ser sancionado con otra cartulina por salir despacio del terreno de juego. Joleon Lescott, exfutbolista del Aston Villa, aseguró: "Puede que sea inocente, pero no me gusta... Sea por el motivo que sea, si fuera al revés y un jugador se negara a estrecharle la mano al entrenador, se armaría un escándalo y la gente cuestionaría su mentalidad y profesionalidad".