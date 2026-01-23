Iñaki y Nico Williams declaran como imputados por presunta estafa y apropiación indebida el 27 de enero

Los futbolistas Iñaki y Nico Williams deberán declarar en calidad de investigados por un delito de estafa y apropiación indebida el próximo 27 de enero de 2026 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad navarra de Aoiz. La declaración se llevará a cabo por videoconferencia desde la sede del Athletic Club y lo harán entre las 12:30 y la 13:30 horas, según expone el auto de la juez al que ha tenido acceso Libertad Digital.

En principio era una permuta

Esto se produce después de que haya sido admitida la querella contra ambos en la que se les acusa de presuntos delitos de estafa y apropiación indebida relacionados con la entrega de un Mercedes AMG E63, según expone el auto. Además, Mary Princefripomaah, tía de los jugadores, se encuentra imputada. La querella criminal fue presentada en nombre y representación de Omnigestion 24, según consta en el auto.

Los hechos ocurrieron a finales de 2024, habría sido un intermediario quien contactó con la empresa querellante para mostrar el interés de los hermanos Williams por adquirir el vehículo de alta gama. El Mercedes AMG E63 habría sido comprado por Omnigestion 24 en el extranjero y matriculado posteriormente en España. En esos momentos, se iniciaron las conversaciones para una operación de permuta con otro vehículo propiedad de los futbolistas, Mercedes Cla 45.

La desaparición de los hermanos Williams

La acusación, ejercida por Juan Gonzalo Ospina, del despacho penalista Ospina Abogados, mantiene que se permitió a la empresa probar el vehículo ofrecido en intercambio con el objetivo de generar confianza, incluso se dieron encuentros personales. Esto habría facilitado la entrega del Mercedes AMG E63, sin embargo, según la versión del querellante, se optó por realizar una compraventa simulada y poner el coche a nombre de una tercera persona del entorno familiar, ya que diversas razones administrativas impedían la permuta.

Una vez producida la entrega del coche por parte de Omnigestion 24, no se cumplió con lo pactado. La empresa no recibió el coche ofrecido ni el pago del precio correspondiente. Además, en la querella se afirma que se dejó de tener noticias de las personas investigadas. Todo ello provocó un perjuicio patrimonial relevante.

La querella fue admitida a trámite durante el pasado mes de julio, y se incoaron diligencias previas. Además, se ha solicitado a la Dirección General de Tráfico que entregue informes sobre el historial de titularidad de los dos vehículos implicados, Mercedes AMG E63 y Mercedes Cla 45 y que se recabe la hoja con el historial penal de los querellados.