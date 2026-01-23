El juez propone juzgar al Real Madrid por delito medioambiental por el ruido del Bernabéu

El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha propuesto enviar a juicio al Real Madrid y al administrador único de la sociedad que gestiona el estadio Santiago Bernabéu al apreciar indicios de un presunto delito contra el medio ambiente por contaminación acústica. La decisión se recoge en un auto, recurrible, en el que la magistrada da por finalizada la instrucción abierta a raíz de una querella vecinal y acuerda continuar las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado.

Recordemos que la investigación se inició tras una querella interpuesta en julio de 2024 por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, que denunció el "ruido excesivo" de los conciertos celebrados en el estadio entre el 26 de abril y el 8 de septiembre de ese año, tras la remodelación del recinto.

Según la jueza, existen indicios de que Real Madrid Estadio SLU, administrada por José Ángel Sánchez Periañez, contrató con promotores musicales la celebración de estos eventos y que en todos ellos se habrían superado los límites sonoros establecidos en la normativa municipal.

Multas y mediciones de ruido

Durante ese periodo se celebraron una docena de conciertos de artistas de primer nivel. En ese momento, el Ayuntamiento de Madrid incoó varios expedientes sancionadores contra los promotores por superar los límites de emisión sonora, calificando los hechos como infracciones muy graves e imponiendo multas que oscilaron aproximadamente entre los 16.000 y los 148.000 euros. Ahora, la magistrada señala que de las diligencias practicadas se desprenden indicios de que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de infracción penal atribuible a los investigados.

En el marco de la instrucción, el juzgado requirió a la Policía Municipal las actas de mediciones de ruido realizadas en las inmediaciones del estadio durante las fechas de los conciertos, así como información sobre el número de llamadas o denuncias telefónicas recibidas en el 092 por "ruido excesivo".

Argumentos de la querella vecinal

La asociación denunciante sostiene que tanto la empresa explotadora como su administrador único eran conscientes de las deficiencias acústicas del recinto y que el estadio carecía de un aislamiento adecuado pese a haberse alquilado para estos eventos. La querella también señalaba que en la licencia obtenida en 2019 para la reforma del estadio no se contemplaba su uso para conciertos, por lo que para la celebración de este tipo de espectáculos sería necesaria una autorización específica en cada caso.

Además, se afirmaba que no se habían adoptado medidas eficaces para evitar la salida de ruido y que el Ayuntamiento había recibido numerosas denuncias vecinales por niveles sonoros que calificaban de insoportables. La documentación aportada incluía informes periciales de ingeniería acústica que reflejarían superaciones de los límites permitidos en varios conciertos concretos.

No obstante, el juzgado aclara en su auto que no le corresponde analizar la corrección de los expedientes sancionadores tramitados por el Ayuntamiento ni la graduación de las sanciones, y señala que no existen indicios claros de prevaricación en su tramitación. También subraya que los responsables municipales integran una estructura administrativa con división de funciones, por lo que no pueden hacerse atribuciones automáticas de responsabilidad penal por el cargo.

Cancelación de conciertos y cambios de planes

Tras la admisión a trámite de la querella, el Real Madrid anunció en septiembre de 2024 la cancelación de todos los conciertos previstos en el Bernabéu y el inicio de obras para mejorar el aislamiento acústico. Posteriormente, ante la complejidad técnica de las soluciones, el club descartó la celebración de grandes conciertos en el estadio, que se trasladaron a otras sedes, y comenzó a estudiar fórmulas alternativas para rentabilizar el recinto mediante eventos de menor impacto sonoro. La causa queda ahora a la espera de que el Ministerio Fiscal y las acusaciones formulen escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento.