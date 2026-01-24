La futbolista mejor pagada del mundo. Esa categoría es la que pasará ocupar Trinity Rodman, delantera del Washington Spirit y una de las grandes figuras del fútbol estadounidense, después de renovar su contrato hasta 2028 y elevar su salario por temporada por encima de los dos millones de dólares – alrededor de 1.700.000 euros.

El conjunto compite en la NWSL, está entrenado por el español Adrián González y cuenta con un límite salarial de apenas 3,5 millones de dólares para toda la plantilla durante este año. Por ello, el Spirit se veía incapaz de ofrecer a la atacante un sueldo competitivo frente a la oferta llegadas desde Inglaterra.

Esto hizo también poner en duda la calidad de la competición para retener a sus grandes estrellas como consecuencia de las estrictas restricciones salariales. Sin embargo, su situación favoreció el cambio y presionó a la NWSL a crear una norma que permite a sus equipos excederse en un millón de dólares – unos 850.000 euros – del tope salarial con el objetivo de atraer y retener a un grupo de jugadoras consideradas "de alto impacto".

Superior a Aitana Bonmatí

El nuevo contrato de Rodman, hija de la leyenda de la NBA Dennis Rodman, será superior a los dos millones de dólares por temporada – aproximadamente 1.70.0000 de euros, según afirma ESPN. Esto la convertirá en la futbolista mejor pagada del mundo, como aseguró su agente, Mike Senkowski, de Upper 90 Sports Group, en ESPN.

Este galardón lo tenía Aitana Bonmatí. La tres veces ganadora del Balón de Oro vio elevado su sueldo después de firmar en 2024 el contrato de renovación con el FC Barcelona. La catalana amplió su vinculación con la entidad hasta 2028 y acordó un salario un poco superior al millón de euros.

La alegría por ambas partes

La delantera estadounidense mostró en un comunicado del club su alegría después de haber llegado a un acuerdo: "He hecho del DMV – área metropolitana de Washington – mi hogar y del Spirit mi familia, y sabía que aquí quería empezar el próximo capítulo de mi carrera".

En las dos últimas temporadas el conjunto norteamericano ha sido finalista de la liga, unos logros que también se vieron reflejados sus palabras: "Me siento orgullosa de lo que hemos construido desde mi temporada de 'rookie' y me ilusiona el rumbo que está tomando este club. Vamos a por títulos y a elevar el listón, y estoy deseando seguir haciéndolo con mis compañeras y con la mejor afición de la NWSL", agregó.

La propietaria del club, Michele Kang, expresó: "Trinity es una jugadora generacional, pero, sobre todo, representa el futuro de este club y el futuro del fútbol femenino", aseguró Michele Kang, propietaria del Spirit. Además, Kang propietaria de otros equipos como OL Lyonnes y del London City Lionesses de la Women's Super League. "Este acuerdo refleja nuestra convicción de que el talento de élite merece un compromiso de élite", añadió.

Alejada de su padre

La joven creció entre dificultades económicas y distanciada de su padre. Con él mantiene una relación conflictiva debido a su ausencia en gran parte de su vida como consecuencia de su fama y la fiesta: "No es un padre. Tal vez por sangre, pero nada más", afirmó en el podcast Call Her Daddy.

Trinity fue criada por su madre, Michelle Moyer, junto a su hermano mayor DJ Roman, quien juega en la G League de la NBA. En marzo de 2025 se hizo pública la relación de la delantera con el tenista estadounidense Ben Shelton, número siete del mundo. Shelton reaccionó a la publicación de Adidas con la imagen de Trinity junto al texto "Impulsando el fútbol e inspirando a la próxima generación. Trinity reafirma su compromiso con el fútbol femenino en EEUU" con el emoticono de una estrella.