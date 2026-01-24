'Vinícius, el salvaje': un retrato sin aditivos del futbolista que encendió el fútbol moderno

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior —más conocido como Vinícius Júnior, o simplemente Vinícius o Vini— se ha consolidado en estos últimos años en el Real Madrid como uno de los mejores futbolistas del mundo, siendo clave en los recientes éxitos del conjunto blanco —desde su llegada en 2018, el club ha conquistado 14 títulos, entre los que destacan dos Champions, tres Mundiales de Clubes, tres Ligas y una Copa del Rey—.

El nombre de Vinícius, de 25 años (cumplirá los 26 el próximo 12 de julio), se ha convertido en un fenómeno global que divide pasiones, polariza aficiones y obliga a la reflexión. Vinícius, el salvaje (Ed. Al Poste, 2026), la cuarta obra de Ulises Sánchez-Flor, no es una hagiografía ni una fábula futbolera. Es el intento de un periodista con mucho oficio —más de tres décadas cubriendo la actualidad del fútbol y del Real Madrid— por entender a un futbolista que provoca halagos o crispación, pero nunca indiferencia.

La palabra "salvaje" del subtítulo refleja en sí misma la esencia del personaje que Sánchez-Flor —que también ha escrito los libros Higuaín, el indestructible; Raúl, los secretos de una leyenda; y La Décima— desentraña página a página: Vini es un artista del desborde y de la sorpresa, capaz de romper defensas como quien rompe un patrón establecido, y cuyo fútbol alocado y fulgurante ha cambiado el guion tradicional de las estrellas de élite. En un deporte que adora la precisión, el crack de Sao Gonçalo es imprevisible; en una sociedad que pide control, él responde con libertad... pero no pocas veces también con libertinaje.

Más que un futbolista, una figura paradigmática

La narración del libro arranca por los orígenes de Vinícius —su infancia en Brasil, su crecimiento futbolístico y su ascenso meteórico con el Flamengo, con apenas 16 años, hasta convertirse en figura global— para después adentrarse en lo que realmente importa: su personalidad arrolladora. La prosa de Sánchez-Flor evita el exceso de lirismo barato y apuesta por una mirada crítica y documentada, la misma que cultivó cubriendo, entre otros, grandes acontecimientos del Real Madrid durante 17 años, además de haber trabajado en el diario Marca durante más de dos décadas —el veterano periodista, con raíces en la localidad toledana de Villacañas, también ha sido colaborador de Estudio Estadio, Radiogaceta de los Deportes y El Golazo de Gol, además de haber sido jefe de Deportes de Intereconomía y cronista del Madrid en El Confidencial—.

Ulises Sánchez-Flor posa con su libro 'Vinícius, el salvaje'.

En Vinícius, el salvaje —obra que inspiró a Ulises en el Clásico liguero entre Real Madrid y FC Barcelona el pasado 26 de octubre, cuando el jugador brasileño hizo un desplante a Xabi Alonso al ser sustituido— no se elude la controversia. El autor retrata a un jugador extraordinariamente dotado desde lo técnico —sus desbordes eléctricos, su visión de juego y su "certeza frente al gol" lo colocan en la élite del fútbol mundial—, pero también reconoce que ese mismo talento se interpreta de forma distinta dependiendo de la grada, el club rival o la narrativa mediática. Esa ambivalencia es clave: Vinícius despierta pasiones intensas y antagónicas, y el libro lo explora sin reduccionismos.

Sánchez-Flor se adentra también en la otra dimensión de Vinícius: su compromiso contra el racismo y su apoyo solidario a los más desfavorecidos. Este no es un detalle accesorio ni un gesto publicitario; para el autor, se trata de una parte esencial de la personalidad de un futbolista que ha sabido convertir su plataforma global en una herramienta de denuncia social. En tiempos en que muchos deportistas prefieren el silencio, Vinícius ha decidido hablar. Alto y claro.

El Real Madrid y la construcción de un mito moderno

La trayectoria de Vinícius en el Real Madrid es otra columna vertebral del libro. Aquí Sánchez-Flor despliega todo su conocimiento como cronista especializado: describe cómo el club blanco se ha adaptado a una figura que no encaja en moldes clásicos de delantero, cómo entrenador y vestuario han manejado su explosión, y cómo su impacto va más allá de simples estadísticas. Este es, sin duda, un mérito del autor: no reduce a Vinícius a un número de goles o regates, sino que busca entender su relevancia dentro y fuera del campo.

La narrativa, sin embargo, no oculta que Vinícius ha tenido (sigue y seguirá teniendo) detractores. La percepción de su juego —imprevisible, visceral y a veces bastante egoísta— ha generado críticas, especialmente entre aficionados rivales que lo ven más como un agitador que como un clásico goleador. Esta tensión, más que un defecto, revela la complejidad del personaje: su fútbol incomoda a quienes prefieren certezas y linealidad en la élite del deporte.

Portada del libro 'Vinícius, el salvaje'.

Sánchez-Flor también contextualiza el "salvajismo" en términos más amplios: el fútbol contemporáneo vive una disputa permanente entre la tradición y la innovación, entre el rigor táctico y la explosión individual. En este contexto, Vinícius encarna esa disrupción que algunos veneran y otros cuestionan. El autor no esconde su simpatía por el talento puro, pero tampoco cae en la adulación. Es un análisis que se aprecia tanto en las descripciones de jugadas como en los episodios menos gloriosos de la carrera del brasileño.

Un retrato más allá de la cancha

Lo que distingue a Vinícius, el salvaje de muchas biografías deportivas es su voluntad de trazar un perfil humano y no sólo futbolístico. Sánchez-Flor dedica espacio a contextualizar las presiones que rodean al jugador: el escrutinio mediático, las expectativas intolerantes de ciertos sectores del público, e incluso la necesidad constante de redefinición personal en medio de un deporte que lo exige todo. Este enfoque es, quizá, la contribución más valiosa del libro: convertir al futbolista en espejo de una sociedad que busca héroes imperfectos.

El hecho de que el libro esté disponible ya en la biblioteca municipal de Villacañas —y que su autor, orgulloso de sus raíces, haya cedido ejemplares a la comunidad local— añade una capa simbólica a la historia: nunca antes un relato tan contemporáneo del fútbol había sido acogido como patrimonio cultural en un contexto tan cotidiano. Es la demostración de que el deporte ya no está reñido con la reflexión profunda, y que figuras como Vinícius Júnior trascienden el terreno de juego.

Brillante, controvertido y necesario

Vinícius, el salvaje no es un libro para fans acríticos ni para detractores cerrados. Es una obra para quienes quieren entender por qué un futbolista puede ser una figura central en el debate global sobre deporte, sociedad y cultura.

Ulises Sánchez-Flor no rehúye las contradicciones ni las polémicas; las abraza como parte inseparable de la historia de un jugador que representa, seguramente mejor que nadie, el fútbol de nuestro tiempo: apasionado, polarizador y, definitivamente, salvaje. Así es Vinícius Júnior, el salvaje, un jugador que, para bien o para mal, nunca deja indiferente a nadie.