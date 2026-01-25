Luis Revilla, el entrenador con titulación profesional más joven de España: "Todo llega con trabajo"

A los 18 años, cuando la mayoría aún decide qué carrera estudiar o pelea por hacerse un hueco en un juvenil, Luis Revilla Pinilla ya ha hecho historia silenciosa en el fútbol nacional. Entrenador de categorías inferiores de la AD Unión Adarve —conocido club del Barrio del Pilar, en el norte de Madrid—, jugador del Juvenil División de Honor del propio club y estudiante de Primero de Medicina, Revilla se ha convertido en el técnico más joven de España —y muy posiblemente de Europa— en obtener el título de Entrenador UEFA Pro Nivel 3, que es la máxima certificación continental para sentarse en un banquillo de fútbol profesional.

La noticia no ha venido acompañada de focos ni de grandes titulares. Pero a este joven madrileño, que tiene una madurez impropia de su edad, tampoco le preocupa en exceso. El joven futbolista —juega de defensa gracias a su corpulencia y envergadura— y estudiante de Medicina habla con la serenidad de quien tiene claro que lo importante no es el ruido, sino el proceso.

"Llevo en el Adarve desde que tenía cuatro años, toda la vida aquí", explica en una entrevista a Libertad Digital. Y en esa frase se entiende casi todo. El Adarve no es solo su club: es su casa, su escuela y su laboratorio futbolístico.

Su tío Fernando y Galán, claves

Su historia como entrenador empieza casi sin darse cuenta. "Hace tres años empecé como ayudante con un equipo de chavales y ahí me empezó a gustar la dinámica. Podía ver cómo mejoraban y cómo respondían", recuerda Luis, que recibió el empujón definitivo gracias a su tío Fernando. "Me dijo: ‘¿Por qué no haces el curso?’ Él es amigo de Miguel Ángel Galán y me puso en contacto con él. Me dieron una beca para hacer el Nivel 1 online y ahí empezó todo", explica sobre el actual presidente de Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), que es conocido por las múltiples querellas que ha puesto a distintos dirigentes del fútbol español —como los expresidentes de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, Luis Rubiales y Pedro Rocha— y que en 2002, con 24 años, se convirtió en el entrenador nacional más joven de España en aquel momento.

Pero volviendo a la figura de Luis Revilla, de ese primer paso como entrenador de chavales hasta el UEFA Pro, hay apenas cinco o seis meses de formación intensiva, pero cientos de horas de estudio. "Módulos, exámenes tipo test… más de cien, cada uno de una materia distinta. Y luego las prácticas que hice durante tres o cuatro meses", explica. Todo ello mientras cursaba Bachillerato, jugaba al fútbol y preparaba la PAU, la Prueba de Acceso a la Universidad, la Selectividad de unos cuantos que ya peinan —peinamos— canas.

"No fue tan cuesta arriba al principio porque era telemático. En segundo de Bachillerato apreté más, sobre todo con la PAU. El último tramo me lo saqué en verano, en un intensivo, y ahí fue más fácil porque tenía más tiempo libre". Lo de "más fácil", en todo caso, es un decir.

Un ascenso meteórico

Como entrenador, el balance de Luis es tan precoz como contundente. "El primer año, con un infantil, nos quedamos a las puertas del ascenso. Al siguiente lo logramos y fuimos campeones de liga", cuenta el joven técnico con una naturalidad que delata ambición sin alardes. Este curso está en un cadete preferente, aunque reconoce que ahora su labor como entrenador ha pasado a un segundo plano: "Con la universidad y jugando en División de Honor apenas tengo tiempo. Voy cuando puedo, con exámenes y entrenamientos… es un año movido".

Porque Revilla no solo entrena. También juega. Y, por si fuera poco, además estudia Medicina. "Mi carrera irá dirigida a la Medicina, seguramente deportiva. Algo que me mantenga ligado al deporte", explica. ¿Se puede compaginar todo? "Eso se vería en cada momento. Si surge algo que me llame la atención o me guste, se valorará".

Pese al logro histórico de su título, él se encarga de relativizarlo. "De España soy el entrenador más joven seguro, de Europa y por supuesto del mundo ya no lo sé", dice con total humildad, nada impostada.

"La principal labor ha sido siempre como jugador. Lo de entrenador surgió en Bachillerato, cuando estaba en el Juvenil B. Me llamó la atención, pero sigo viéndome también como futbolista", asegura un Luis Revilla que rehúye los discursos grandilocuentes y las falsas modestias. "¿Si me llama el Real Madrid? Hombre, no le diría que no, pero lo veo demasiado lejano".

"Disfrutar aprendiendo"

En su consejo a quienes quieren iniciarse como entrenadores hay más verdad que épica. "Que trabajen. Que si están en un club y tienen la oportunidad, asuman ese cargo. Que disfruten aprendiendo y trabajando con los chavales porque al final todo llega".

Esa frase resume bien a Luis Revilla Pinilla. Un chico que no corre más de la cuenta, aunque vaya muy por delante del resto. Que entiende el fútbol como un camino de formación y no como una pasarela. Y que, con 18 años, ya se ha ganado el derecho a mirar al futuro con la calma de quien sabe que lo importante no es llegar pronto, sino llegar preparado.

Mientras tanto, el Adarve sigue siendo su refugio. El aula, el vestuario y el campo son sus tres frentes diarios. Y el banquillo, quizás, su lugar natural dentro de unos años. Porque en el fútbol, como en la vida, no siempre gana el que más grita, sino el que mejor se prepara porque, en definitiva, la suerte hay que buscarla a base de trabajo y constancia.