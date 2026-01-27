"Louzán tiene más miedo a los catalanes que a los marroquíes"

Rafael Louzan, José Mourinho y Álvaro Arbeloa fueron los protagonistas de este martes en Fútbol esRadio, en una tertulia en la que estuvieron Juanma Rodríguez, Sergio Heras, Alfredo Somoza y Sergio Valentín como presentador y director del programa.

El presidente de la Federación Española de Fútbol tuvo, de nuevo, una gran metedura de pata al comentar en público que España albergaría la final del Mundial de Fútbol del 2030 cuando la FIFA no ha tomado ninguna decisión. Juanma Rodríguez le dio las gracias "por meter tanto la pata" pero añadió que "no ha terminado de dar el paso definitivo y decir que es en el Bernabéu, probablemente porque él tenga más miedo a los catalanes que a los marroquíes".

Todos coincidieron en señalar que los incidentes en la Copa de África habían beneficiado a España en la candidatura conjunta con Marruecos y Portugal. "Cuando vi esas escenas, pensé que ya no había ninguna duda. El prestigio, la historia, la capacidad para albergar la mejor final, está en el Bernabéu", sentenció Juanma. Sin embargo, Sergio Heras no las tenía todas consigo: "Me da miedo Infantino. Le preguntaron por la Copa África y felicitó a Marruecos por la mejor Copa África de la historia".

La rueda de prensa de José Mourinho: "Me ha decepcionado"

La rueda de prensa de José Mourinho, previo al encuentro entre el Benfica y el Real Madrid, coincidió con Fútbol esRadio y se escucharon las dos respuestas más esperadas del técnico portugués. Preguntado por su famoso por qué y si tenía que decir algo tras haberse conocido el caso Negreira, Mourinho no quiso decir nada, algo que no decepcionó ni a Juanma ni a Alfredo: "Es lo normal, es lo que tiene que hacer. El Benfica se está jugando al vida. Ahora no le interesa. Esto pasó hace muchos años. Yo sabía que no iba a hablar. Otra cosa es una entrevista con un periodista con el que se lleve bien, en un sofá, y en verano. Ahí quizá se suelta el pelo". Sin embargo, a Sergio Valentín sí le decepcionó porque "Mourinho siempre ha dicho lo que pensaba, no tenía en cuenta el qué se dirá".

El entrenador del Benfica aclaró que no se refería a Arbeloa cuando criticó a los clubes importantes que contrataban entrenadores sin experiencia. Aun así, Alfredo Somoza seguía pensando que también pensaba en Arbeloa: "Mourinho se refería a Arbeloa. Él no quiere presionar a Arbeloa, pero esa frase es general". Juanma, gran defensor de Mourinho, le aclaraba que "el te ha desmontado esta teoría porque está hablando de él mismo con una historia que cuenta del año 2000. Todos han tenido un primer día. Él también".

Antes de empezar con el debate sobre el Real Madrid, Sergio Valentín pidió un porcentaje sobre la responsabilidad del cambio en el Real Madrid en los últimos partidos. Juanma dio un 50% jugadores, un 50% entrenador y 0% al Bernabéu. "Hay madridistas que están esperando a que se la pegue Arbeloa. Por eso le doy un 0% al socio del Real Madrid. Si alguien piensa que tiene influencia en que el Madrid le metiera 6 goles al Mónaco, enhorabuena. Duerme tranquilo, pero no es así. Y ahora están esperando a ver si tropieza ante el Villarreal, luego ante el Benfica", concluyó.

Alfredo sí creía que Arbeloa era el principal causante del cambio, mientras que Sergio Valentín consideraba que tenía una influencia, pero que "no voy a decir que no tiene merito Arbeloa, pero no voy a decir que tiene la mayoría del mérito. Para mí, es cosa de los jugadores". Juanma Rodríguez considera que "se minusvalorara a Arbeloa porque no fue un jugador top mundial" mientras que Sergio Heras recordaba que "en el Madrid se ha atacado a Zidane, a Ancelotti, ¿Cómo no se va a hacer eso con Arbeloa? Es que en el Madrid conectar con los jugadores, a lo mejor, es el cuádruple de importante que otra cosa. Y es una tarea de las más complicadas" afirmó.

Al igual que se pone en duda a Arbeloa, para ser justos, Sergio Valentín, también recordó que se puso en duda a Xabi Alonso a pesar de que había demostrado en Leverkusen mucho más que Arbeloa en estos tres partidos. Juanma reconoció sus dudas siempre con Xabi.