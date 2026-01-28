Así luce el Monumental estadio de River Plate: más grande que Bernabéu, Metropolitano y Camp Nou

River Plate ha confirmado este martes la puesta en marcha de un ambicioso proyecto para la ampliación de su estadio, el 'Monumental', que pasará a tener un aforo de 101.000 espectadores. Con esta reforma, el feudo del club bonaerense se posicionará como uno de los recintos deportivos con mayor capacidad del planeta y consolidará su hegemonía en Latinoamérica, según detalló el presidente de la entidad, Stefano Di Carlo.

A través de un comunicado en redes sociales, el dirigente calificó el anuncio como un "día histórico" para la institución. El proyecto no solo contempla el aumento de localidades, sino también el techado completo de las gradas de un estadio que es sede habitual de los encuentros de la selección argentina. Las obras permitirán modernizar una infraestructura clave tanto para el club como para el fútbol sudamericano.

La ejecución técnica recaerá sobre la prestigiosa compañía alemana SBP y se extenderá durante tres años. El plan arquitectónico añadirá 16.000 nuevos asientos a los 85.000 actuales. De cumplirse los plazos previstos, el recinto superará en capacidad a escenarios emblemáticos como el Rose Bowl estadounidense, Wembley en Inglaterra o el Santiago Bernabéu en España, quedando únicamente por detrás del futuro Camp Nou del Barcelona.

Desde el punto de vista financiero, la operación supone una inversión estimada en 100 millones de dólares. Di Carlo subrayó la solidez económica de la propuesta, detallando que los fondos provendrán de préstamos con bancos privados extranjeros pactados a "largo plazo y con tasas súper competitivas", evitando así comprometer la estabilidad de la tesorería del club a corto plazo.

En el plano deportivo, la directiva busca dejar atrás un 2025 de malos rendimientos. Con la mirada puesta en los 350.000 socios, el equipo afronta la temporada con la exigencia de volver a la senda del triunfo, con objetivos claros en la Copa Sudamericana y los torneos locales.