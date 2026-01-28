Mueren siete aficionados del PAOK cuando se desplazaban a Lyon para ver a su equipo

Siete personas, aficionados del PAOK de Salónica griego, fallecieron en la tarde del martes mientras se desplazaban desde Rumanía a Francia. Las personas viajaban al partido que el conjunto disputa en la octava jornada de la fase de liga de la Europa League frente al Olympique de Lyon cuando se vieron envueltas en un accidente de tráfico.

El suceso se produjo este martes en el distrito rumano de Timis. Diez aficionados se dirigían en un minibús hacia la ciudad francesa cuando el vehículo invadió el carril contrario en una circunvalación para adelantar y chocó contra un camión cisterna. Según la prensa rumana, seis de las víctimas perdieron la vida en el lugar de los hechos, el séptimo fallecido habría muerto camino del hospital.

La tristeza inunda al PAOK

Desde el club emitieron un comunicado lamentando lo sucedido: "El tiempo se detiene. Se congela. Las palabras se agotan. El dolor atraviesa el cuerpo y la mente. Las lágrimas brotan de los ojos. La tristeza te domina, te doblega, te destroza. Otro día negro. Otra tragedia indescriptible para la familia del PAOK. Buen viaje a nuestros hijos, a quienes su amor por las cuatro letras se los llevó lejos".

"Su amor por el PAOK los llevó hasta allí, los dejó allí y siguió adelante, pero sus almas descansarán siempre bajo las alas del águila bicéfala. Nuestro más sincero pésame a las familias de estos jóvenes. En su insoportable dolor, no estarán solas. La gran familia del PAOK estará siempre a su lado para aliviar en la medida de lo posible ese dolor", mostraron así su apoyo a las familias.

Además, recordaron a los supervivientes: "Nuestros pensamientos también están con los heridos, que están librando su propia batalla. Haremos todo lo posible para que reciban la mejor atención médica, nos aseguraremos de que regresen rápidamente a sus hogares y siempre estaremos a su lado. Solo un deseo... Que nunca vuelva a suceder...". Posteriormente, depositaron ramos de flores en memoria de los fallecidos y han guardado un minuto de silencio.

El PAOK ha solicitado el aplazamiento de su partido de liga en casa ante el Mykonos, programado para este sábado. Distintos clubes han transmitido su pésame por el trágico accidente.