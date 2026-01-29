La celebración desatada de Mourinho en el último gol y sus disculpas posteriores a Arbeloa

Benfica y Real Madrid se midieron en el estadio Da Luz en la fase de liga de la Champions League en un partido que, aunque se puso de cara para el conjunto blanco, los de Mourinho consiguieron dar la vuelta al marcador para terminar ganando por 4-2. El cuarto gol le dio aire a los lusos para lograr la épica y meterse en los playoff de la competición europea.

El autor del tanto fue el portero del Benfica, Trubin, quien subió a rematar un libre directo en el último instante de la segunda mitad. El ucraniano subió por orden del entrenador, se metió entre el barullo en busca del balón colgado por Aursnes y encontró el premio batiendo a Courtois. En esos momentos, se desató la locura y Mourinho liberó tensión. Corrió a celebrar junto a un recogepelotas y frente al banquillo donde se encontraba Álvaro Arbeloa.

Celebración con disculpa posterior

"Le he pedido disculpas por el modo en que he celebrado, pero Álvaro es hombre de fútbol y ha comprendido perfectamente que, en ese momento, olvides que es el Real Madrid, que es Álvaro quien está en el banquillo, que está Chendo, que está tu gente. Olvidas todo", indicó Mourinho, quien reveló que el entrenador merengue le había dicho que no hacía falta disculparse.

Respecto al tanto conseguido en el minuto 97, el técnico aseguró: "Cuando hago los últimos cambios pienso que estamos clasificados y el 3-2 es para aguantar. Tenemos la suerte de un balón parado en el que Trubin realiza un gol fantástico y el estadio casi se viene abajo. El partido es muy merecido para nosotros". Finalmente, el Benfica se clasificó en el puesto 24 y conocerá el viernes a las 12:00 su próximo rival en febrero, que podría ser de nuevo el Real Madrid.