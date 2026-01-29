La derrota ante el Benfica: "Lleva la firma de Xabi Alonso"

No es el mejor momento para Real Madrid y Atlético de Madrid tras la última jornada de la fase de liga de la Champions League. Ninguno de los dos clubes logró el objetivo de clasificarse para el Top 8 y tocaba analizar la situación en Fútbol esRadio. Este jueves, además de con Sergio Valentín, director y presentador del programa, con Juanma Rodríguez, Isidoro San José e Ignacio Escudero.

El programa comenzó con un editorial de Sergio en el que recordaba que la derrota no es un accidente: "13 victorias y 9 derrotas del Madrid en Champions desde la decimoquinta" y señalaba a los futbolistas ya que "el problema del Real Madrid no es Xabi Alonso, como tampoco lo era Ancelotti y como tampoco lo es Arbeloa. Que alguien en el club escuche a Mbappe, por favor, que lo dice bien claro. No es físico, no es táctica, son las ganas de los futbolistas. Y esto no es un cama, es simplemente no ponerle ganas". Sergio incidía en los vicios que hay en el vestuario del Real Madrid y que no cesan porque, este jueves, tras la derrota en Portugal, los futbolistas tienen el día libre.

Isidoro San José calificó el momento del Real Madrid como "crítico. Y la culpa no es de uno, es de todos. Entrenadores, jugadores y hasta la grada. Y depende de los jugadores. Les hace falto algo más de sacrificio a los jugadores", pero Juanma Rodríguez quiso individualizar el problema en Xabi Alonso, en anterior entrenador: "algunos pretendéis que Arbeloa solucione el sindiós. No estoy de acuerdo con Mbappé. Yo lo achaco todo a una mala preparación física con Xabi Alonso y a que los jugadores están deprimidos. En cuatro partidos Arbeloa no va a resucitar al muerto. El partido de ayer lleva la firma de Xabi Alonso".

Isidoro San José, en su búsqueda de repartir responsabíliades, pedía que para "exculpar a alguien, no se culpara a otro, no es bueno. No echemos la culpa al que ya no está" y apuntaba que "hay algunos jugadores que podrían y deberían hacer más", algo que le resultaba "obvio" a Juanma, pero Sergio le recordaba que esa "obviedad no la dices tú". Juanma insistçia en señalar a Xabi Alonso: "le pedís a Arbeloa, lo que no le pedíais a Xabi Alonso", pero Ignacio Escudero le recordaba sus propias criticas: "Xabi Alonso llevaba dos semanas, perdió ante el PSG en el Mundial, y pedíais ya el rock and roll que prometió al entrenador".

Buscando calibrar el momento del Real Madrid, Isidoro San José afirmó que el Benfica es mejor que el Villarreal y Sergio añadió que tienen además a "Mourinho, que saca lo máximo ante rivales superiores. No como le pasa a Marcelino".

También se debatió sobre el cambio y el enfado de Guler. Y claro, salió el nombre de Vinicius porque Arbeloa ha dicho que no él no le quitará del campo. Ignacio espetó que "estoy de acuerdo con Guler. Estaba siendo de lo más potable y me parece mal que Mbappe, Vinicius y Bellingham estén jugando los 90 minutos de todos los partidos, pero claro, hay jugadores que tienen que jugar sí o sí. Lo ha dicho Arbeloa".

Vinicius viene de una depresión deportiva con Xabi

En esa comparación con Vinicius, Juanma Rodríguez recalcó que "Guler tiene que comer muchos huevos con patatas para compararse con Vinicius. El entrenador dice que para él, Vinicius es insustituible. Yo considero que esa es la línea correcta. Arbeloa quiere reforzar a Vinicius, que viene de una depresión deportiva. algo con lo que no estaba de acuerdo Isidoro San José: "todos los jugadores quieren ese mensaje. Entonces, empezamos a hablar de egos. Un jugador super top al 100% es indiscutible, pero si no lo estás, te vuelves un jugador normal. El bloque se forma por la aportación individual de cada uno".

Sobre la afición madridista, Juanma pidió que animen al equipo pero considera que "este madridismo es muy blandito. Ahora los madridistas tienen que decidir si van a estar con su equipo o van a irse a comprar la camiseta de Lamine Yamal".

El Atlético de Madrid también está en problemas y encima parece que Simeone está enfrentado con la directiva por los fichajes que no llegan. David Vinuesa afirmó que "el último cambio sí puede ser un dardo a la directiva y se gira al palco, pero los anteriores cambios no se los perdono. Son errores garrafales. Sus declaraciones son lamentables. Y las de Koke. No puede decir que está orgulloso de sus jugadores. Para eso, mejor que hubieran pagado la multa y no hablar".

El Barcelona cumplió ante el Cophenague, pero Dani Blanco estaba "preocupado" por los goles encajados de cara a una eliminatoria, "sobre todos si juega ante el PSG" aunque "Lamine está mejorando. Lleva tres partidos a buen nivel".