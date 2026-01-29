Oblak da la cara ante la afición: "Tienen derecho a mandarnos a no sé dónde..."

El Atlético de Madrid se enfrentó al Bodo/Glimt y no pudo superar al equipo noruego para conseguir el pase dentro del top 8 de la Champions League. El equipo de Simeone se puso por delante gracias a un tanto de Sorloth, pero el marcador terminó dando la vuelta (1-2) en el minuto 59 y no fueron capaces de reponerse. Esta situación llevó a que al término del encuentro los aficionados rojiblancos mostraran su descontento y Oblak comprendiera esa reacción.

"Siempre voy a entender la pitada. Cuando no ganas la gente va a estar enfadada. La gente lo que quiere es ver a su equipo ganar. Quedan dos partidos más, no es lo que queríamos pero nos quedan dos partidos para entrar en octavos y la afición nos va a apoyar", expresó el guardameta esloveno en zona mixta.

Asimismo, defendió que "los pitos van a estar cuando no ganas". "Muchas veces se dice que a veces no se gana pero se juega bien pero lo que hay que hacer es ganar. Siempre vamos a entender a la afición", continuó diciendo. Por último, respaldó de nuevo a los aficionados: "Tienen todo el derecho para animar, para pitar o para mandarnos a no sé dónde… Siempre nos va a ayudar más si nos animan pero tras una derrota así es normal estar enfadado".

El pensamiento de Simeone

El técnico del Atlético de Madrid fue otro de los que se pronunció respecto a la pitada de la afición en rueda de prensa: "El hincha tiene siempre la posibilidad de expresarse como lo siente y nosotros trabajar por ello para dar lo mejor para el equipo y para el club", explicó en la línea de que "el único arreglo es seguir generando situaciones y dar confianza al equipo".

Por otro lado, Simeone subrayó la importancia de los ánimos de la afición en todos los partidos: "Nuestra gente siempre está alentando continuamente al equipo para que podamos dar el máximo y creo que no hay otro camino". Además, apeló a la continuidad y a la solidez del proyecto: "El camino que estamos recorriendo es bueno y necesitamos obviamente mantenerlo y estar firmes en lo que va a venir por delante porque hay un montón de cosas importantes".