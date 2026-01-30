Celta y Betis, en distintas escalas, se clasifican para la siguiente ronda de la Europa League

Celta y Betis hicieron los deberes en diferentes escalas y ya esperan rivales. Los olívicos tendrán que bajar al barro y verse las caras con un coco en dieciseisavos de final. Por su parte, los de Pellegrini, que al contrario que los de Giráldez siguen vivos en la Copa del Rey, pasan directamente a octavos.

El Celta rascó un empate en el siempre complicado campo del Estrella Roja. En el Pequeño Maracaná, los gallegos rozaron el triunfo tras el golazo de Fer López. Pero la alegría solo les duró dos minutos y en el 88 empató el conjunto serbio. 1-1 final y el Celta que pasa como 16º.

Por su parte, el Betis cumplió en casa ante el Feyenoord, ganó 2-1 y se mete como 5º en el top 8.

Fuera del top ocho de la Liga Europa, el Celta conocerá este viernes su rival en los dieciseisavos de final de la competición, en los que se enfrentará bien al Lille o bien al PAOK Salónica con la ida fuera y la vuelta en casa, según depare el sorteo en la sede de la UEFA en Nyon, en el que el Nottingham Forest, en la ruta de octavos del Betis, se medirá al Panathinaikos o el Fenerbahce en esta ronda intermedia.

Los bombos definirán este viernes la fase previa a los octavos, con los equipos del top ocho exentos (Lyon, Aston Villa, Betis, Oporto, Roma, Midtjylland, Friburgo y Braga) y con ocho cabezas de serie (Genk, Bolonia, Stuttgart, Ferencváros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen y Estrella Roja, además del Celta) que jugarán el segundo duelo como locales, con las posibilidades para cada uno de ellos reducidas a dos opciones predeterminadas.

El Celta se medirá al Lille o al PAOK. El conjunto francés logró el pase a última hora de la última jornada. Venció por 1-0 al Friburgo con un gol de penalti de Olivier Giroud. El PAOK, que tenía opciones de entrar en el top ocho, quedó relegado a la decimoséptima plaza por su derrota por 4-2 contra el Lyon, que terminó la primera fase como líder de la tabla.

Los mismos rivales son las posibilidades para el Estrella Roja, mientras en octavos aguardan los dos primeros de la clasificación: el Lyon o el Aston Villa.

Mientras, el Stuttgart o el Fenerbahce jugarán contra el Celtic o el Ludogorets en dieciseisavos (en octavos los esperan el Oporto o el Braga); el Nottingham Forest o el Viktoria Plzen se medirán al Fenerbahce o el Panathinaikos, con el Betis o el Midtjylland a la expectativa en la siguiente ronda; y el Bolonia o el Genk al Dínamo Zagreb o al Brann, con el Friburgo y el Roma aguardando a los ganadores en la fase posterior.

Los posibles emparejamientos del sorteo de este viernes:

Celtic (SCO)/Ludogorets (BUL) frente a Stuttgart (ALE)/Ferencváros (HUN).

(Los ganadores se cruzarán en octavos con el Oporto (POR) y el Braga (POR).

Fenerbahce (TUR)/Panathinaikos (GRE) frente a Nottingham Forest (ING)/Viktoria Plzen (CZE).

(Los ganadores se cruzarán en octavos con el Midtjylland (DIN) y el Betis (ESP)).

Dinamo Zagreb (CRO)/Brann (NOR) frente a Genk (BEL)/Bolonia (ITA).

(Los ganadores se cruzarán en octavos con el Friburgo (ALE) y el Roma (ITA)).

PAOK Salónica (GRE)/Lille (FRA) frente a Estrella Roja (SRB) y Celta (ESP).

(Los ganadores se cruzarán en octavos con el Lyon (FRA) y el Aston Villa (ING).