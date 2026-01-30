El golazo que da la vuelta a Europa del hijo pródigo del Celta

Fer López volvió a vestirse la camiseta del equipo de su corazón este jueves. En verano, tras jugar tan solo un puñado de partidos con el Celta, se marchó a la Premier League tras pagar los Wolves 23 millones de euros al conjunto gallego.

Tras pasarlo mal en su primera experiencia lejos de casa, en el mercado de invierno volvió al nido. A su casa. Con su gente. Con el entrenador que le hizo crecer -Claudio Giráldez- y en tan solo unos minutos destapó el tarro de las esencias.

Entró en el minuto 61 y en el 86 marcó un gol que está al alcance de muy pocos. Con su zurda de oro y con una rosca exquisita puso el balón en la escuadra con un disparo lleno de clase desde la frontal.

Un tanto que ha dado la vuelta a Europa. Exquisito, de auténtico jugón. Sensacional.

Dos minutos después empató el Estrella Roja, pero la actuación firmada por Fer López hace que los seguidores del Celta se relaman de cara a una ilusionante segunda vuelta.

Tras el partido, Fer tenía sentimientos encontrados:

"Estoy muy contento por debutar en Europa, por volver al club y por el gol, una pena que al final solo hayamos podido empatar. Quizá el campo para nuestro juego no estaba muy bien porque el balón botaba mucho y había muchos resbalones en el césped", señaló tras el encuentro a Movistar.

El exfutbolista del Wolverhampton, que en el minuto 61 sustituyó al capitán Iago Aspas, destacó el buen rendimiento que ofreció su equipo en el estadio Rajko Mitic de Belgrado.

"Creo que hemos jugado nuestro partido ante un rival muy difícil, que nos creó dificultades con esos marcajes hombre a hombre. Nos vamos con el sabor agridulce por el gol recibido al final, pero lo importante es que estamos dentro", apuntó.

El internacional sub-21, además, valoró de manera positiva que el Celta vaya a disputar en Balaídos el partido de vuelta de la eliminatoria de dieciseisavos de final, en la que se medirá al PAOK griego o al Lille francés, a los que ya derrotó en la Fase Liga de esta Liga Europa.