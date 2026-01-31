Arbeloa vuelve a repartir carnets de buen y mal madridista

Álvaro Arbeloa, como ya hizo tras la pitada del Bernabéu, vuelve a repartir carnets de buen y mal madridista. Para el técnico blanco, si pides suplencia para jugadores como Vinícius o Bellingham no eres del Real Madrid. Solo si quieres que todos estén en el campo pase lo que pase eres buen seguidor blanco.

Este es el momento en el que ha dicho esas palabras en rueda de prensa:

🗣️ Álvaro Arbeloa: "Fede, Bellingham, Vinícius y Mbappé, quiero tener siempre a los mejores dentro del campo, habrá gente que no sea del Real Madrid que nos lo quiera en el campo, tienen TODA mi confianza y es su RENDIMIENTO el que los hace jugar siempre." pic.twitter.com/MEQFJgWvax — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 31, 2026

"Fede, Bellingham, Vinícius y Mbappé, quiero tener siempre a los mejores dentro del campo, habrá gente que no sea del Real Madrid que no los quiera en el campo, tienen toda mi confianza y es su rendimiento el que los hace jugar siempre", sentenció Arbeloa con una sonrisa.

En redes sociales, muchos madridista se han sentido ofendidos debido a que no entiende por qué no es ser del Real Madrid para Arbeloa el hecho de pedir que si una estrella no está bien pueda irse al banquillo.

Sobre el ambiente del Bernabéu, Arbeloa espera que no haya pitos: "Espero un Bernabéu que esté con el equipo. Siempre le pido su apoyo porque somos más fuertes. Nuestro objetivo es ganar el domingo y seguir peleando en Liga. Les necesitamos, como en el día del Mónaco, que estuvimos unidos".

Eso sí, no quiso entrar en detalles sobre el discurso al vestuario tras perder en Lisboa ante el Benfica: "Entiendo que quieras saberlo pero eso queda entre el grupo y yo".