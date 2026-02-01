El Atlético anuncia el fichaje del mediapunta nigeriano Ademola Lookman

El Atlético de Madrid ha comunicado este domingo el acuerdo alcanzado para la incorporación del internacional nigeriano, que llega traspasado desde el fútbol italiano. La operación queda pendiente del pertinente reconocimiento médico y de la posterior formalización contractual, según han informado los canales oficiales de la entidad.

El atacante ha disputado esta campaña 19 partidos con el cuadro de Bérgamo, sumando tres goles y dos asistencias antes de su salida. El club rojiblanco logra así su primer refuerzo invernal tras imponerse en la puja al Fenerbahce.

Este es el comunicado del Atlético:

El internacional nigeriano ya se encuentra en Madrid para someterse al pertinente examen médico y terminar de formalizar su nuevo contrato. El Atlético de Madrid y la Atalanta han acordado el traspaso del internacional nigeriano de 28 años Ademola Lookman, que se encuentra ya en Madrid. El acuerdo queda pendiente del correspondiente reconocimiento médico y de la formalización de su contrato.

Se esperan más fichajes en el Atlético de Madrid. Como mínimo un delantero y puede que un centrocampista.